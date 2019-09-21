وكيل أوقاف السويس: يفتتح مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم لهذا العام (صور)

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افتتح وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود اليوم السبت مركزين لاعداد محفظي القران الكريم بالسويس للعام الثاني على التوالي ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وقال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إنه في اطار اهتمامات وزارة الاوقاف لاعداد محفظين للقران الكريم وللاقبال الشديد علي مراكز اعداد المحفظين تم افتتاح مركزين لاعداد محفظي القران الكريم بمسجد بدر ببورتوفيق ومسجد مني بفيصل لدراسة القران الكريم واحكام التجويد والعلوم الفقهية وعلوم التفسير، لمدة عامين ليحصل الدارس أو الدارسة على شهادة معتمدة من وزارة الاوقاف للعمل كمحفظ للقران الكريم.





وأكد وكيل وزارة الاوقاف، إن افتتاح مركزين لاعداد محفظي القران الكريم سعيا من وزارة الوقاف لتخريج محفظ معتمد للقران الكريم حرصآ علي سلامة عقول ابناء الوطن وحتي لا يستقطب العقول اصحاب الافكار الهدامة والمشبوهة تحت أي مسمي.





وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف أن وكيل الوزارة افتتح اليوم دفعتين للسنة الاولي التمهيدية بمركز اعداد المحفظين علي النحو التالي: دفعة بمركز مسجد بدر ببورتوفيق والذي سبق افتتاحه العام الماضي ليكون الدارسين به فصلين السنة الاولي التمهيدية والسنه الثانية للذين نجحوا بالعام الماضي، دفعة للدارسة بالسنة الاولي التمهيدية بمركز مسجد مني بفيصل والذي تم افتتاحه لاول مرة هذا العام للاقبال الشديد علي ان تكون ايام الدراسة ثلاثة ايام بكل مركز ولكل فرقة.