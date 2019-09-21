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راغب علامة: أنا أدعم مصر رئيساً وحكومة وشعباً

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
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راغب علامة: أنا أدعم مصر رئيساً وحكومة وشعباً
راغب علامة
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الفجر الفني
 
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أعلن الفنان اللبناني، راغب علامة، دعمه لمصر، بعد محاولات التخريب التي ينادي بها البعض لزعزعة أمن واستقرار البلاد.


ونشر الفيديو القصير المرفق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه داخل سيارته وهو يقول: "أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني عربي، ولكن أعتبر مصر بلدي. أنا أدعم مصر، رئيساً، حكومة وشعباً وربنا حاميها بإذن الله".


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