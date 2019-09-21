ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. بن علي يوارى الثرى بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
Advertisements
اليوم.. بن علي يوارى الثرى بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
يوارى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الثرى اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة، وفق ما نشرته عائلته في إعلان صدر في أحد الصحف.

ويذكر بأن بن علي كان قد توفي يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، عن سن 83 عاما بعد صراع مع المرض، في منفاه بالمملكة العربية السعودية التي لجأ إليها بعد أن أطاحت بحكمه ثورة 17 ديسمبر2010 /14 جانفي 2011.

ويشار إلى أن مصدرا مسؤولا في رئاسة الحكومة التونسية، كان قد أكد إثر إعلان وفاة بن علي، بأن الحكومة ستستجيب لطلب دفنه في بلاده، في حال طلبت عائلته ذلك.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:15
-
الفيصلي
الفتح
-
x
17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
واتفورد
إيفرتون
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيغو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
كولن