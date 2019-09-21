اليوم.. بن علي يوارى الثرى بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة

يوارى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الثرى اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة، وفق ما نشرته عائلته في إعلان صدر في أحد الصحف.





ويذكر بأن بن علي كان قد توفي يوم الخميس 19 سبتمبر 2019، عن سن 83 عاما بعد صراع مع المرض، في منفاه بالمملكة العربية السعودية التي لجأ إليها بعد أن أطاحت بحكمه ثورة 17 ديسمبر2010 /14 جانفي 2011.



