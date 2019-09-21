اسعار الخضروات والفاكهة اليوم 21-9-2019.. "العنب البناتى" يسجل 10 جنيهات

سعار الخضروات اليوم

تستقر اسعار الخضروات والفاكهة في الاسواق المصرية اليوم والتى على راسها سوق العبور الذي يعتبر اكبر سوق للجملة في مصر وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-9-2019 وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الفاكهة اليوم

استقرت اسعار الفاكهة اليوم حيث سجل سعر كيلو العنب البناتى بين 4-10جنيهات، والجوافة بين 4-6 جنيها للكيلو والتين البرشومي بين 5-10 جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو، كما استقرت أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات، وسجلت اسعار المانجو الزبدية نحو 12 جنيها.









اسعار الخضروات اليوم في سوق العبور





الصنف السعر طماطم من 2-5 بطاطس من 5-9 بصل من 1.5-3 كوسة من 3-4.5 جزر من 2.5 -4 فاصوليا من 9-13 باذنجان من 3-4 فلف رومي من 2-3 فلف حامى من 9-13 فلف الوان من 4-6 خيار بلدى من 2-4.5 بسلة من 6-9 سبانخ من 6-9 قلقاس من 3-7 خيار صوب من 5- 10 كابوتشي 4 جنيهات خس 3 جنيهات ليمون 10 جنيهات اسعار الفاكهة اليوم الصنف السعر جوافة من 3 إلى 7 برتقال بلدى من 2 إلى 4 برتقال سكرى من 2 إلى 4 برتقال ابو سرة من 2.5 إلى 5 يوسفى من 2.5 إلى 6 ليمون من 5 إلى 10 عنب كرمسن من 15 إلى 20 عنب رومي احمر من 3.5 إلى 5 تفاح امريكانى من 18 إلى 20 تفاح سورى من 10 إلى 20 تين برشومي من 10 إلى 20 جنيهات بلح زغلول 8 جنيهات





أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو البطاطس نحو 3- 5.5 جنيهات، والبصل تراوح بين 2- 3.5 جنيه للكيلو، كما واستقر سعر كيلو الفاصوليا بين 25-35 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 7 جنيهات، والبامية بين 12 - 20 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الطماطم بين 2-4.25 جنيهات للكيلو، كما تراوح سعر كيلو سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5، 3 جنيهات، واستقرت اسعار الباذنجان الرومي ليسجل سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو.



