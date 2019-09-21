سعد الحباك يهنئ النادي الأهلي وجماهيره بحصوله علي كأس السوبر المصري

وجه الفنان الشاب سعد الحباك، التهنئة للنادى الأهلي وجماهيره بمناسبة إحراز كأس السوبر المصري وفوزه علي غريمة التقليدي النادى الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وقال الحباك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مبروووك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه 🏆 #الأهلي فوق الجميع".

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي علي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتي جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه، وعقب الفوز عمت الفرحة أجواء كتيبة الأحمر، وشهدت تغيير الملابس وفندق الإقامة وصلات من الرقص والغناء من نجوم الفريق .

وصرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب التتويج بكأس السوبر المصري رقم 11 في تاريخ النادي على حساب غريمه التقليدي الزمالك بأن بطولة الدوري هي الأهم وأنهم يحترمون الزمالك ككيان.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"بطولة الدوري هي البطولة الأهم في الموسم وبطولة كأس السوبر المصري أفرحنا بها جمهورنا ولاعبينا وسندخل بعد ذلك على معمعة الدوري".

وأضاف :"وفاة المشجع الزملكاوي أحزنت كل من في الأهلي على الرغم من التتويج بكأس السوبر".

وتابع :"نحترم الزمالك ككيان للغاية تحديداً على مستوى الجهاز الفني واللاعبين وعلى رأسهم الجمهور وتبقى المنافسة في الملعب".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"أتمنى الأفضل في الموسم المقبل وأن تكون المنافسة فقط في الملعب".

فتحي : البدري مهمته صعبة مع المنتخب وشيكابالا من أفضل اللاعبين

هنأ أحمد فتحي نجم الأهلي حسام البدري بتوليه قيادة المنتخب وأكد أن مهمته ستكون صعبة، كما شدد على أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك من أفضل اللاعبين الذين تعامل معهم.

وقال فتحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"فوزنا بالسوبر المصري بداية جيدة بل انطلاق الموسم الجديد وشيكابالا من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم والمباراة كانت جميلة وبين فريقين كبار".

وأضاف :"الدوري طويل ولدينا مباريات في أفريقيا وفايلر عادل ومحترم ويعطي كل لاعب حقه ومن الممكن أن اشارك في مباراة لبعض الوقت من أجل إعطاء فرصة لزملائي".

واختتم فتحي تصريحاته قائلاً :"أهنئ البدري على قيادته للمنتخب وسيواجه مهمة صعبة وسينافس على بطولة أمم أفريقيا باستمرار".

إكرامي : بطولة السوبر المصري مهمة لهذا السبب

أعرب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بالفوز بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك وأكد أن أهميتها تكمن في مواجهة فريق بحجم الزمالك.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي :"تعتبر هذه البطولة على الورق ولكنها مهمة بالنسبة لنا لأن منافسنا هو الزمالك".

وعن تراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني، اختتم إكرامي تصريحاته قائلاً : "نعمل على تحقيق الهدف والأهم وهو الفوز في المباريات".

صبحي : أتمنى التأهل لأولمبياد طوكيو وسأعود قريبا للمنتخب

أعرب رمضان صبحي نجم الأهلي عن أمله بالتأهل لأولمبياد طوكيو العام المقبل وأكد أنه سيعود للمنتخب قريبا.

وقال صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " فوزنا بالسوبر المصري بداية جيدة قبل بداية الموسم ولم أحزن لانضمامي للمنتخب واجتهدت جيدا وشاركت مع المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وأتمنى الوصول لأولمبياد طوكيو وقريبا ساعود للمنتخب الأول".

واختتم رمضان تصريحاته قائلاً :"تواجد الجمهور كان فعال بشكل إيجابي على الرغم من قلته وحققنا المطلوب منا اليوم وقمصان مؤمن زكريا فكرة كباتن الفريق وليد سليمان وحسام عاشور وأتمنى عودته قريبا".

أفشه : البدري طلب التعاقد معي قبل رحيله عن الأهلي

كشف محمد مجدي أفشة نجم الأهلي أن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب طلب التعاقد معه عندما كان يقود الأهلي قبل رحيله.

وقال افشه في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"اللعب للأهلي مختلف عن أي نادي آخر وعودتي للعب تحت قيادة فايلر طبيعية، حيث من المحتمل أن اشارك في بعض المباريات ويشارك زملائي بدلا مني في مباريات أخرى".

وأضاف :"قبل رحيل حسام البدري عن الأهلي طلب ضمي والتعاقد معي".

واختتم افشه تصريحاته قائلاً :"لم يتم تحديد إصابة محمود متولي حتى الآن وياسر يعاني من شد خفيف".