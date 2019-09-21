إثر اقتحامه من الجماهير.. مركب النادي الصفاقسي يوقف كافة الأنشطة الرياضية

قررت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي "ايقاف كافة الأنشطة الرياضية بمركب النادي الى حين اشعار اخر"، وذلك على خلفية اقتحامه امس الجمعة من قبل عدد من الجماهير.





وحسب بعض المصادر، فقد عمد عدد من جماهير النادي الرياضي الصفاقسي مساء امس الجمعة الى "اقتحام مركب الفريق احتجاجا على النتائج الاخيرة وخاصة الهزيمة امام فريق بارادو الجزائري بنتيجة 3/1 في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .. وطالبت الجماهير الغاضبة هيئة الفريق بالاستقالة ".





واوضح النادي الصفاقسي في بلاغ على صفحته الرسمية على فايسبوك بالقول "على اثر الاحداث التي جدت مساء الجمعة والمتمثلة في اقتحام عدد من الاشخاص لمركب النادي ما تسبب في شلل تام امام وداخل المركب .. وحفاظا على سلامة اللاعبين والمدربين قررت هيئة النادي الصفاقسي ايقاف كافة الانشطة الرياضية بالمركب حتى اشعار اخر".





ووصف البيان هذه التصرفات "بالعشوائية واللامسؤولة التي من شانها الاضرار بمصلحة النادي الصفاقسي بمختلف فروعه واصنافه".