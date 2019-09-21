خبر سار للأهلي قبل مواجهة سموحة

اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة



رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.



وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء أمس الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وجاء رفض فايلر منح لاعبيه راحة من التدريبات بسبب ضيق الوقت بين مباراة الأمس والمباراة المقبلة أمام سموحة والمقرر لها الاثنين المقبل.



ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري بمواجهة مضيفه سموحة مساء الاثتين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وقرر فايلر استئناف الفريق تدريباته عصر اليوم داخل معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث سيستمر المعسكر حتى نهاية مباراة سموحة.



ومن المقرر أن يخوض اللاعبون الذي شاركوا في مباراة الأمس أمام الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي، بينما سيؤدي بقية اللاعبون تدريباتهم بشكل طبيعي.





يعود رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة امام سموحة والمقرر لها الاثنين المقبل.وأصبح ربيعة جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق الأحمر بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به بشد في العضلة الخلفية.وكان ربيعة قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مباراة الأهلي أمام إطلع بره بطل جنوب السودان ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليحل زميله أيمن أشرف بديلًا له.وخضع ربيعة لبرنامج تأهيلي لمدة ٢٠ يومًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حتى تمكن من التعافي من الإصابة.وشارك ربيعة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في اليومين الماضيين، ثم شارك أمس في مران المستبعدين من مباراة الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر.وأصبح ربيعة جاهزًا بشكل كامل للتواجد في مباراة الأهلي المقبلة أمام سموحة في ظل صعوبة لحاق محمود متولي وياسر إبراهيم باللقاء.ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.وكان الأهلي قد توج أمس الجمعة بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبحضور ١٠ ألاف مُشجع.