الهلال يستعيد عبد الله عطيف بعد ديربي الاتحاد
السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
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محمد علي
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ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال قد تلقى أخبار سارة وذلك قبل مواجهة الفريق أمام نادي الاتحاد في مباراة الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020.
وأشارت التقارير، إلى كون نجم الهلال عبد الله عطيف سوف يعود من جديد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وذلك بداية من صباح الأحد، وبعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد التي تقام مساء اليوم، مما يعني أن عطيف سيكون جاهز للمشاركة في المباريات من جديد في الفترة القادمة.
وبحسب ما أكدته مصادر داخل نادي الهلال، فإن لاعب الهلال سلمان الفرج يواصل هو الآخر برنامجه التأهيلي، وأقترب "الفرج" من العودة من جديد إلى التدريبات الجماعية رفقة زملاءه في الزعيم.
الجدير بالذكر أن عبدالله عطيف، كان قد غاب عن نادي الهلال السعودي منذ مباراة الجولة الأولى في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام نادي أبها، حيث تعرض اللاعب لإصابة قوية بعض الشيء على مستوى الركبة، وهذا في الوقت الذي جاءت فيه إصابة سلمان الفرج في المباراة الأخيرة لنادي الهلال والتي كانت أمام نادي اتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد
تنتظر نادي الهلال السعودي مساء الليلة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة أمام صاحب الأرض والجمهور نادي الاتحاد، والذي يرغب في الثأر لهزيمته التي كانت في منتصف الأسبوع الماضي على يد الهلال، عندما ودع دوري أبطال آسيا من الباب الضيق.
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