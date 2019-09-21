الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة

أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم السبت، مضادات الدفاع الأرضية في الجيش السوري، تصدت لهجوم بطائرة مسيرة مذخرة أثناء اقترابها من أحد مواقعه شمال غرب حماة.

وقالت الوكالة، إن المضادات الأرضية في الجيش، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بقنابل شديدة الانفجار أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية في محيط مطار "جب رملة" بريف حماة الغربي.

وأضافت أن عناصر الرصد والاستطلاع تمكنوا من كشف طائرة مسيرة معدلة أثناء محاولتها الاقتراب من أحد المواقع العسكرية بريف حماة، وتم التعامل معها من قبل المضادات المناسبة وإسقاطها دون تسجيل أي أضرار تذكر.

جدير بالذكر أن عشرات الطائرات المسيرة تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية باتجاه الساحل السوري وباتجاه مواقع الجيش في ريف حماة الشمالي، حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية والسورية بإسقاطها جميعا وإحباط محاولات هجومها باتجاه قاعدة حميميم الروسية وباتجاه المواقع العسكرية السورية.

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم، بين دوريات من الجيش العربي السوري وخلايا إرهابية تنتمي إلى تنظيم "داعش" في ريف الرقة الجنوبي الغربي. وقال مصدر ميداني، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" إن وحدة من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات عنيفة مع خلية من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب غرب منطقة الرصافة بنحو 30 كم، في ريف الرقة الجنوبي الغربي. وأكد المصدر أن وحدات من الجيش السوري كانت تقوم بمهام تمشيط اعتيادية للمنطقة "الصحراوية" من هضاب وتلال ووديان وفي هذه الأثناء، تم اكتشاف مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" كانت تتحصن في إحدى التلال الصحراوية. وأشار المصدر إلى استخدام مسلحي "داعش" أسلحة متنوعة بينها عربات دفع رباعي مجهزة برشاشات وصواريخ مضادة للدروع، حيث دارات اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي التنظيم الإرهابي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم، فيما انسحب من تبقى منهم باتجاه عمق الصحراء على اتجاه جنوب الرقة. وقد أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم السبت، مؤكدا الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن المصدر قوله إنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح الـ 31 من أغسطس الجاري مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".