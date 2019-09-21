تامر حسني يحقق حلم "مريم" ويغني في عيد ميلادها بحضور المشاهير (صور)

وقام بتنظيمه بلال التحيوي ميديا ميوزيك وصعد "تامر" الي مسرح الحفل واستمر في غناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من وصلات الرقص بين الحضور وأجواء من البهجة.

وجاء اختيار تامر حسني للحفل بناءا علي رغبه"مريم" الذي كان من أحلامها حضور "تامر" نجمها المفضل حفل ميلادها ووصل الي الحفل بصحبه فريق عمله شقيقه حسام حسني ومدير مكتبه تامر يحيي وسط استقبال شديد من الحضور الذين التفوا حول نجمهم المفضل لالتقاط الصور السيلفي والتذكارية معه.

احتفل النجم تامر حسني، في احد السهرات الخاصة بعيد ميلاد "مريم" احمد شاكر، وذلك داخل احد الفنادق الكبري بمصر الجديدة وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير .





يشار أن تامر يستعد حاليا لطرح فيلم "الفلوس"،وكانت الشركة المنتجة للفيلم قررت طرحه بدور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر، وكان من المقرر طرح الفيلم بموسم عيد الأضحى، إلا أن الظروف كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة به،والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد ،نانسي صلاح ،محمد سلام، إضافه الى عدد من النجوم كضيوف شرف مي عز الدين ،علي ربيع ،أحمد السقا، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.





و يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم في جامعة مصر الدولية وذلك يوم 26 سبتمبر القادم.





كما يستعد تامر حسنى حاليا لتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من سيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.





يشار أن تامر، شارك كضيف شرف فى مسلسل ولد الغلابة الذى عرض فى رمضان الماضى ،وهو بطولة أحمد السقا ،مى عمر ،إدوارد، انجى المقدم، هبة مجدى، تأليف أيمن سلامة ،إخراج محمد سامى.





وكان تامر حسنى قد أحيا مؤخرا حفلا غنائياً بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائى له ، وشارك فى الحفل الفريق الإسبانى العالمى جيبس كينج، حيث قدم الفريق أغانى تامر وقاموا بعزف أغانيه أمام الجماهير.



