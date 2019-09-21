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مفاجأت في تشكيلة برشلونة اليوم أمام غرناطة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
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مفاجأت في تشكيلة برشلونة اليوم أمام غرناطة
برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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استقر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة غرناطة في اللقاء الذي سيقام بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإسباني.

وتشهد تشكيلة فالفيردي الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري هذا الموسم ، بعد إصابة قد عانى منها في الفترة المقبلة، حيث سيظهر مع الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان للمرة الأولى بعد تعاقد البارسا مع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة اليوم أمام غرناطة:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو- جيرارد بيكيه - لينجليت - جونيور فيربو.

في خط الوسط: فيدال - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنطوان جريزمان.

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