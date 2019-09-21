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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
الهلال والاتحاد
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محمد علي
 
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تنطلق مباراة الهلال والاتحاد السعودي مساء اليوم السبت في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وذلك ضمن مباريات الجوة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020، ويسعى الهلال خلال المباراة إلى تكرار فوزه على حساب الاتحاد السعودي في غضون أقل من أسبوع تقريبًا، حيث فاز الهلال السعودي على حساب نادي اتحاد جدة في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي في الرياض ضمن مباريات إباب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تلك المباراة في تحقيق انتصار عريض 3-1، ليتأهل الزعيم رسميًا إلى دور نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع نادي السد القطري ومدربه تشافي هيرنانديز في المربع الذهبي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري 

تبدأ مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، والتاسعة و20 دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل صدارة بطولة الدوري السعودي برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن العدالة والنصر، وفي حالة تحقيقه الفوز فإنه سيوفع الفارق إلى 3 نقاط ويتربع وحيدًا على عرش الصدارة في الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد 

يتوقع البعض بأن يعتمد مدرب الاتحاد، لويس سييرا، على بعض الأسماء التي لم تشارك في لقاء دوري الأبطال، مثل المغربي مروان دا كوستا، وكذلك زميله كريم الأحمدي، ولذا فإن تشيكل الاتحاد قد جاءت على النحو التالي: 

حراسة المرمى: فواز القرني.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد / مروان دا كوستا / زياد الصحفي / منصور الحربي.
خط الوسط: كريم الأحمدي / إميليانو / خوسيه لويس مارتينيز / كارلوس فيلانويفا / رومارينيو.
خط الهجوم: ألكسندر.

في حين جاءت تشكيل نادي الهلال على النحو التالي: 

راسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانغ / محمد جحفلي / علي آل بليهي.
خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.
خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.
المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.
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