قرية الأمل بشرق الإسماعيلية.. من الحلم إلى الحقيقة في عهد السيسي

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قرية الأمل أحد مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي العملاقة شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية هي ضمن مشروع المليون ونصف فدان والريف النموذجى، والتي تقام على مساحة 3500 فدان لتكون مشروعًا جديدًا لشباب المزارعين من محافظات الجمهورية المختلفة لخلق حياة ومجتمع عمرانى جديد.





قرية الأمل نموذجًا للريف الحضاري المصري



قرية الأمل لشباب الخريجين تم بناء نموذجا للريف الحضارى المصرى بشكل موحد على مساحات متساوية، لتكون القرية نموذجًا للطابع الريفى شرق قناة السويس الجديدة، وأن القرية تبعد عن مشروع قناة السويس الجديدة 5 كيلو مترات، وتضم 530 منزلا، بمساحة تصل إلى 200 متر مربع، منها مساحة 40 مترا لأعمال البناء ".



قرية ريفية حديثة كاملة المرافق



وتشمل منزلا يضم " صالة، غرفة، حمام، مطبخا " وأن القرية تحصل على مصدر الرى عبر ترعة موسعة، تأخذ من ترعة سيناء عبر سحارة سرابيوم، أسفل قناة السويس، بينما هناك محطة محولات القنطرة شرق عبر خطوط هوائية بطول يصل إلى 30 كيلو مترا، وتضم القرية 4 مساكن لموظفى القرية، وعدد 12 وحدة سكنية أخرى للعمال الملاحظين داخل القرية.



توفير جميع سبل ووسائل المعيشة للمواطنين بقرية الأمل



كما تضم قرية الأمل مبانى خدمية منها: سوق تجارية، ووحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسى، ومبنى تنمية مجتمع، ودار مناسبات، ومخزنًا، ومسجدا، ومبنى ملاحظ، ومحطة تنقية مياه شرب، وشبكة طرق داخلية، وشبكة إنارة خارجية، وذلك لتوفير سبل وسائل المعيشة للمواطنين المقيمين داخل قرية الامل شرق الإسماعيلية، وسهولة التنقل داخل وخارج القرية والقري المجاورة مثل قرية التقدم، وقرية الإبطال، والأحرار، وقرية ميت ابو الكوم.



توزيع أراضي ومساكن قرية الأمل على الشباب



قرية الأمل شرق محافظة الإسماعيلية والتي تضم 500 قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة للمنتفع ومنزلا، وتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار المزارعين لأبناء محافظات الإسماعيلية التي تحصل على نسبة 50%،ومحافظة الدقهلية وحصلت على نسبة 25%، ومحافظة الغربية التي حصلت ايضا على نسبة 25%، طبقا لقرار مجلس الوزراء.



قرية الأمل والصوب الزراعية الحديثة



والمساحة التي تم استصلاحها بقرية الأمل 3500 فدان تحتوى على 166 غرفة مأوى لوحدة رى تكفى لرى مساحة تصل إلى 20 فدانا، بالإضافة إلى الترعة الرئيسية بطول يصل إلى 8 كيلو مترات، والمساقى الفرعية تصل إلى طول 32 كيلو مترا، وجميعها مبطنة، بالإضافة لطرق الخدمة، وتم الانتهاء من أعمال تحسين الأراضي وتسوية مساحة 300 فدان الخاصة بالصوب الزراعية بنسبة 100%، والانتهاء من أعمال التطهير للمراوى الفرعية بنسبة 100%، وتشمل الصوب الزراعية عدد 415 صوبة زراعية وتركيب الهياكل بالكامل.



الصوب الزراعية وبشاير إنتاج الشباب



بيوت الصوب الزراعية وعددها 68 بيت صوبة بمساحة 15 قيرطا للصوبة الواحدة مع تركيب هياكل الصوب، ب ينما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الفرعية إصلاح البلاطات والشروخ" بالنسبة للأعمال الصناعية على الترع الفرعية، وتركيب البوابات للتحكم في المياه، والانتهاء من أعمال التدبيش، كما تم تركيب عدد 27 طلمبة رفع مياه بالموتور قدرة 35 حصان لمنطقة الصوب، وتم تركيب عدد لوح الكهرباء وأبواب الغرف.



قرية الأمل مشروع الشباب المتميز في التنمية الزراعية



وتم الانتهاء من أعمال الطرق الداخلية للصوب من الطبقة الأولى" سمك 10 سم" بنسبة 100%، والطبقة الثانية" بسمك 10 سم" بنسبة أكثر من 90%، وسيتم توزيع الصوب الزراعية وعرضها عن طريق المزاد العلنى وفقا لضوابط وشروط الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.



محطة معالجة بيولوجية بقرية الأمل شرق الإسماعيلية



وتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالقرية بنسبة 100%، وجار تنفيذ الأعمال الاعتيادية بمحطة الرفع، وتركيب الأعمال " الكهروميكا " بنسبة 100%، والانتهاء من تركيب وصلات المنازل بالكامل، توريد وتركيب مواسير خط الطرد بمسافة10 كيلو مترات لمحطة المعالجة البيولوجية بالقرية، كما تمت إعادة تأهيل محطة المعالجة البيولوجية بقرية التقدم التابع لها قرية الأمل.

