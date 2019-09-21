احتجاجات "السترات الصفراء" تعود مجددا إلى شوارع باريس

يعتزم محتجو السترات الصفراء في باريس، تنظيم تظاهرة جديدة، اليوم السبت، "، تتزامن مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية، والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي.

لكن الأنظار تتجه لمعرفة ما إذا كانت ستستعيد زخم تظاهرات الشتاء والربيع، حين كان ينزل المتظاهرون أسبوعياً كل يوم سبت، فيما تحولت التظاهرات بعض الأحيان إلى صدامات عنيفة مع قوات الأمن وخصوصاً في باريس.

سبعة آلاف عنصر شرطة في شوارع باريس

وتنشر السلطات الفرنسية أكثر من سبعة آلاف عنصر شرطة اليوم السبت في شوارع باريس، قبيل تظاهرة جديدة للمحتجين من حركة "السترات الصفراء

حركة السترات الصفراء

وبدأت حركة السترات الصفراء قبل عشرة أشهر احتجاجاً على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اتهمه المتظاهرون بأنه لا يتفهم مطالب المواطن الفرنسي.

وتخشى وزارة الداخلية ومديرية الشرطة عودة العنف إلى شوارع العاصمة التي لم تشهد اضطرابات منذ 16 مارس، كما تخشى تخريب متاجر في جادة الشانزيليزيه.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لاليمون إنه سيتم نشر 7500 شرطي السبت بالعاصمة مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.

أيام التراث الأوروبي

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الراغبين بالتظاهر السبت إلى القيام بذلك في هدوء لا سيما وأن التظاهرة المقررة تتزامن مع أيام التراث الأوروبي وتظاهرة أخرى من أجل المناخ.





تظاهرات السترات الصفراء