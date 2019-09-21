تعرف على الأسهم العالمية الرابحة في 2019

يتعرض سوق الأسهم العالمي للكثير من التقلبات، حيث أن مجرد إطلاق شائعة هنا أو هناك من شأنها أن ترفع سعر السهم إلى السماء أو تنخفض به إلى القاع.





وتتأثر أسعار الأسهم بتصريحات للبنك الدولي، أو لرئيس دولة عظمى، وأيضا لحركة التجارة العالمية، وأسعار البترول، والأوضاع السياسية للدول، فتمر أحيانا بفترات ركود، وأحيانا بفترات انتعاش وفقا للظروف التي تم شرحها.





وسوف نتناول في مقال اليوم أفضل فرص الشراء من الأسهم الأمريكية، والأوروبية لعام 2019، وأيضا سوف نتعرف على أهمية تداول الأسهم بالبيع والشراء، وأيضا نعرض عليك أهم منصات التداول العالمية، وكيف تحقق فرصا جيدة للربح وتجنب الخسارة بقدر الإمكان.





الأسهم المفضلة للتداول في أسواق أمريكا وأوروبا لعام 2019

تتناسب حركة الأسهم في كل من الأسواق الأوروبية والأمريكية تناسبا عكسيا، ففي الوقت الذي تعرضت في الأسهم الأوروبية للتباطؤ في عام 2018، حققت الأسهم الأمريكية رواجا ملحوظا، بينما تراجع هذا الرواج مع بداية عام 2019 نظرا لتغيرات وظروف سياسية أتاح الفرصة للأسهم الأوروبية أن تلتقط الأنفاس وتنال قسطا جيدا من الانتعاش. جاء ذلك وفقا لتقارير بنك HSBC.

شركة Kering

تعتبر أسهم شركات تصميم الأزياء والبراندات العالمية وعادة ما يكون مركزها أوروبا جواداً رابحا للراغبين في مضاربات ناجحة، فقد ثبت أن أغنياء العالم لا يدخرون وسعا في اقتناء كل جديد وغال وثمين في عالم الموضة، وتأتي أسهم شركة Kering وهي الشركة المالكة للعديد من العلامات التجارية العالمية مثل Gucci و Yves Saint Laurent و Bottega Veneta على رأس هذه الأسهم، وتقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية على المساهمين.

أسهم وكالة Experian للائتمان

تعتبر وكالة Experian للائتمان من أبرز الوكالات العالمية المانحة للقروض للراغبين في الاستثمار في البورصة، فهم يمتلكون قاعدة قوية من الأسهم التي تلقى رواجا كبيرا لدى المستثمرين، وهي من أقل المنصات تعرضا للهزات العنيفة منذ عام 2008 وحتى الآن.

ويساعد الوكالة على نجاحها الكبير امتلاكها قاعدة معلومات ضخمة تقدر ب 220 مليون مستخدم، بالإضافة إلى معلومات ائتمانية تخص 40 مليون شركة نشطة وناجحة، لذلك تعتبر وكالة Experian من المناطق الآمنة للاستثمار التي ننصح بها عملائنا.

الأسهم الأمريكية المفضلة للتداول في عام 2019

اقترن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بطفرة نمو مضطردة مازالت مستمرة حتى الآن، ويتوقع الخبراء والمحللون المزيد من الانتعاش والقوة للأسهم الأمريكية خلال الأعوام القادمة أيضا. وإليكم أهم المنصات للتداول داخل الأسواق المالية للولايات المتحدة الأمريكية.

أسهم شركة أمازون Amazon

يعتبر سهم شركة أمازون على رأس الأسهم المطلوبة بشغف لدى المستثمرين، حيث تبلغ قيمتها السوقية 1 تريليون دولار أمريكي، خلال عام واحد فقد 2018- 2019، وبذلك أصبحت على قمة الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

وقد اعتمدت منصة أمازون على استغلال الذكاء الاصطناعي والخدمة السحابية Cloud Service لتحقيق انطلاقة عالمية غير مسبوقة في كافة المجالات.

منصة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway

تمتلك هذه المنصة ما يربو على 500 مليون دولار استثمارات في عدد من أهم الشركات العالمية وهي Apple و Bank of America و American Express و Coca-Cola

لذلك تعتبر منصتها من أهم وأكبر المنافسين في الأسواق المالية، ففي مثل هذا التجمع المميز من الشركات العالمية العملاقة، والتي حققت نجاحا راسخا لعقود متتالية، يصبح الاستثمار في أسهمها فرصة قوية وارباح مضمونة.

أسهم شركة أوبر Uber

في مايو الماضي استطاعت شركة أوبر لخدمات التوصيل تسجيل رقم 180 مليون سهم، وعلى ذلك فهي تعتبر من المنصات الواعدة في المستقبل القريب، وستثبت الفترة القادمة مدى ثبات الشركة وقدرتها على المنافسة بشراسة بين حيتان المنصات العالمية.