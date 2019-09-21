مفاوضو الصين يلغون الرحلة المزمعة إلى المزارع الأمريكية

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في المنطقة السلبية بعد الإلغاء، على الرغم من أنه قبل الأخبار، كان مؤشر إس و بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي

في منطقة إيجابية، متحمسين بوعد "ترامب" للتوصل إلى صفقة تجارية "كاملة".