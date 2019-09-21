الزمالك يحقق مع ميتشو

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مناقشة الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر في أسباب التراجع في المستوى وخسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "ميتشو لديه أخطاء كثيرة في مباراة السوبر المصري ولذلك سأتحدث معه لكشف أسباب القصور في الأداء للوصول إلى حلول لعلاج تراجع الأداء لأنه من غير المعقول أن يظهر الزمالك بهذا الشكل".

وأشار مرتضى إلى أن الزمالك ظهر بشكل جيد فى الشوط الثانى وكان قريب من العودة القوية وإحراز التعادل لولا زاد التركيز من اللاعبين لتسجيل هدف قاتل.

وأكد مرتضى أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي هاجمه بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في مشادتهما عقب مباراة الفريقين في السوبر المصري.

وأوضح مرتضى أن خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي وأصدر إشارة لا يجب أن تصدر من عضو مجلس الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "العامري فاروق اكتشف خطأ خالد مرتجي وعمرو الجنايني عندما علم بالخطأ أكد أنني كنت على حق".

تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين بتقدم الأهلي بهدفين ثم أضاف جونيور أجايي الثالث مع بداية الشوط الثاني قبل أن يبدأ الزمالك في ريمونتادا عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء ثم عاد وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء في نفس الزاوية على يسار محمد الشناوي بعد أ تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل لينتهي اللقاء بفوز الأحمر 3-2 في السوبر المصري.

ورفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11 ليحافظ على لقبه الذي حصل عليه في الموسم قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف لوليد أزارو.