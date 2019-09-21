مذبحة منتظرة في الأهلي.. طلب مفاجئ من فايلر لـ"الخطيب"

قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فريقه للتتويج ببطولة كأس السوبر للمرة الحادية عشر في تاريخه، على حساب الزمالك في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب برج العرب.





3 مطالب من فايلر لـ"الخطيب" بعد التتويج بالسوبر





وكشفت تقارير صحفية أن فايلر طلب من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، منحه مهلة تزيد عن الشهر من أجل الارتقاء بمستوى أداء اللاعبين، كما طلب التعاقد مع عدد من الصفقات في مراكز مختلفة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، كما أشار إلى أنه غير راض عن أداء بعض اللاعبين، وهو ما يعني الإطاحة بعدد منهم.





وقدم فايلر مباراة قوية أمام الزمالك وظهر كأنه مدربا للقلعة الحمراء منذ سنوات، ونستعرض أفضل ما قدمه المدرب السويسري أمام الفارس الأبيض:





الفوز برهان "أجاي"





دفع المدرب السويسري رينيه فايلر بالمهاجم النيجيري للنادى الأهلى والذى كان غائب منذ فترة عن المشاركة مع الفريق وتراجع مستواه، به كأساسي في لقاء القمة أمام الزمالك ليفوز بالرهان ويكون اللاعب نجم اللقاء ويسجل هدفين فى تتويج الفريق باللقب.









التعامل مع الإصابات الدفاعية





فقد النادى الأهلى مدافعيه محمود متولى وياسر إبراهيم خلال المباراة بسبب الإصابة مما جعل فايلر يقوم بتغيير مراكز عدد من لاعبيه داخل الملعب بعودة حمدي فتحي لاعب الوسط لقلب الدفاع ونزول محمد هانى للعب بجواره وأيضاً الدفع بحسام عاشور لتأمين وسط الملعب بعد رجوع حمدى فتحي لقلب الدفاع.









تحرر قفشة وحسين الشحات





يعد حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة أحد أبرز لاعبو النادى الأهلى فى مباراة السوبر والذى كان لكل منهما تحرر كامل فى الملعب مما جعل الثنائي يتحرك داخل المستطيل الأخضر بكل حرية وبالفعل اضاع الثتائي العدد من الأهداف وسجل الشحات الهدف الثالث وظهر بشكل جيد.





وتوج الأهلى بلقب السوبر المصري 11 مرة أعوام ,2003,2005,2006,2007,2008,2010,2012,2014, 2015,2017,2018.



