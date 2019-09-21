تعرف على أبرز تصريحات رئيس جامعة القاهرة بالأمس

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك رغبة كبيرة من كبار الجامعات العالمية في التعامل مع جامعة القاهرة، حيث شهدوا العديد من الزيارات الرسمية التي انبهرت بالتطور الذي وصلت له الجامعة.



وتابع، "الخشت"، أن السفير الفرنسي في مصر ورئيس جامعة السوربون انبهروا بالتطور الذي وصلت له جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية.



وقال "الخشت" رئيس جامعة القاهرة، إن تطور الجامعة جعلهم يوقعون العديد من البروتوكولات مع الجامعات الأجنبية العالمية.



أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة في مجال التصنيفات على مستوى جامعات العالم حققت تقدم غير مسبوق في تاريخ جامعة القاهرة.





وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة لأول مرة تدخل من الفئة من 300 إلى 400 جامعة على مستوى العالم وذلك ضمن تصنيف شنغاهاي، موضحًا أن تصنيف شنغاهاي للجامعات هو الأقوى والأدق على مستوى العالم لأنه معاييره صارمة للغاية.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن ميزانية جامعة القاهرة تبلغ 5 مليارات جنيه و600 مليون جنيه من الدولة والتمويل الذاتي.



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم إنشاء معمل افتراضي في كلية النانو تكنولوجي.



وأضاف الخشت، أن كلية النانو تكنولوجي هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وتم الحصول على قرار الإنشاء وستبدأ الدراسة خلال الأيام القادمة وتم توفير المعمل والموظفين والهيكل الأكاديمي وأعضاء التدريس المتخصصين.



وتابع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، النانو تكنولوجي هو تخصص مشترك بين مجالات الزراعة والصناعة والكيمياء والطب وهو تخصص تعمل عليه الدولة اليابانية منذ فترة، ومن يتخرج من تلك الجامعة يكون خريج دولي في ذلك التخصص.



قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم رفع مكافاة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100%.



وأضاف الخشت، أنه طلب من البحث العلمي تقديم روشتة علاج وليس توصيات نظرية في جميع البحوث العلمية.



وتابع: " في إطار تغيير البحث العلمي في جامعة القاهرة" قائلا:" النشر الدولي فئات فهناك فئة تحصل على 3 ألاف جنيه وأخرى تحصل على 100 ألف جنيه، ومن ينشر في العلوم يحصل على 150 ألف جنيه".



وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تطوير 51 معمل على مدار العامين الماضيين بتكلفة تبلغ نحو 76 مليون جنيه كلية العلوم وحدها استحوذت على 16 مليون جنيه موضحا أنه سيتم إقامة معمل افتراضي في الجامعة.







