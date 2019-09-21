تعرف على فوارق طول بين أبرز الممثلين البريطانيين من مشاهير هوليوود







وبدأت الصحيفة في المقارنة، من الأصغر في القامة حتى الممثل الأكثر طولا وضمت القائمة 33 ممثل بريطاني كان من ضمنهم النجم الشاب دانيال رادكليف نجم أفلام هاري بوتر،والنجم شون كونري، والنجم إدريس إلبا والنجم اورلاندور بلوم ودانيال كاريج وسير روجر مور وغيرهم من أبزر والمع نجوم التمثيل في العالم.







وأنحصر عدد النجوم المعروفين باتساع شهرتهم وأفلامهم المتميزة أكثر من غيرهم بهذه الدراسة في طول الـ5 اقدام، وهم توم هاردي وايوان ماكجريجور ودانيال كريج نجم أفلام جيمس بوند والنجم "جود لو" والنجم اورلاندو بلوم والنجم ايان مكلين الشهير بدور "جاندالف" والنجم هيو جرانت والنجم ايدي ريدمان، وهم جميعا تراوحت أطوالهم ما بين الـ5 والـ5 أقدام ونصف.







في حين جاء من بين قائمة الأطوال الكبيرة كل من النجم الأسمر إدريس إلبا والنجم شون كونري والنجم ليام نيسون وجريج ديفيس الذي يعد أطول ممثل في القائمة بطول 6 أقدام و8 انشات.







وكان قياس طول كل نجم من النجوم المذكرين في القائمة كما يلي، كان الأقصر ضمن القائمة النجم "ريك ديفيس" والذي عرف بمشاركته في عدد من أفلام هاري بوتر بتجسيده لدور "جوبلين"، وقد بلغ طوله 3 أقدام ما يعادل ستة بوصات.







ومن بعده جاء بالقائمة النجم دانيال راتكليف، الشهير بتجسيده لأدوار هاري بوتر على مدار 8 أجزاء متواصلة، وقد بلغ طوله، 5 أقدام و4 بوصات ونصف.







ومن بعده جاء في ترتيب الطول النجم توم هولاند، والذي بلغ طوله أيضا 5 أقدام و4 بوصات ونصف، بالتساوي مع دانيال راتكليف.







ومن بعده جاء في ترتيب الطول توبي جونز، الذي بلغ طوله 5 أقدام و5 بوصات، ثم جاء مارتن فريمان الذي بلغ طوله 5 أقدام و6 بوصات ونصف.







ثم جاء من بعده في الترتيب ريكي جريفالس، الذي بلغ طوله 5 أقدام وسبعة بوصات ونصف، ومن بعده مقدم البرامج الشهير جيمس كوردن الذي بلغ طوله 5 أقدام و8 بوصات وربع.







ثم النجم البريطاني الشهير الحاصل على الأوسكار جاري أولدمان، الذي بلغ طوله 5 أقدام و8 بوصات ونصف.







ومن بعده جاء في ترتيب الطول النجم توم هاردي، الذي بلغ طوله 5 أقدام وتسعة بوصات، ثم النجم إيوان ماكجريجور، الذي بلغ طوله 5 أقدام و9 بوصات ونصف.







ثم النجم نجيل هاريس، الذي بلغ طوله 5 أقدام و9 بوصات ونصف، ثم نجم أفلام بوند الشهير دانيال كريج الذي بلغ طوله 5 أقدام، و10 بوصات.







ومن بعده جاء النجم جودل لو، الذي بلغ طوله 5 أقدام و10 بوصات، والنجم أورلاندو بلوم، الذي بلغ طوله 5 اقدام و10 بوصات ونصف.







وبالوصول لقائمة الأكثر طولا، كان أبرز من جاء بها النجم شون كونري الذي بلغ طوله 6 أقدام وبوصتين، والنجم إدريس إلبا الذي بلغ طوله 6 أقدام وبوصتين ونصف، في حين أن الممثل جريج ديفيس جاء بالقائمة كأطول ممثل بريطاني شهير، حيث يبلغ طوله 6 أقدام و8 بوصات.



قامت صحيفة ديلي ميل البريطانية بنشر لقطات تكشف عن مقارنة لطول قامة ابرز وأشهر نجوم السينما البريطانيين الذين حققوا نجاحا كبيرا بهوليوود، ومقارنة ذلك بقوة موهبة التمثيل لديهم وقدرتهم على الإبداع الفني.