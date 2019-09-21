جامعة القاهرة تستعد لاستقبال الطلاب الجدد

Advertisements

تنظم جامعة القاهرة صباح اليوم السبت استقبال حافل لطلاب الجدد برئاسة للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمام قبة الجامعة وسيتم تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة لاستقبال الطلاب.





وتبدأ الفعاليات بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري، ثم سيقوم رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.



ويطلق الخشت، عدة مبادرات منها "مبادرة الفن في الشارع" ومبادرة "خذ كتاب وضع كتاب" ومبادرة لـ "نماذج المحاكاة".



كما سيقوم رئيس الجامعة بجولة تفقدية بالكليات يرافقه خلالها النواب وبحضور الطلاب.



قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة انهت كافة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، لاستقبال نحو 260 ألف طالب وطالبة وبشكل مختلف عن الأعوام السابقة.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية مع مراعاة البعد المحلي في إطار دولي، وأن تتلاءم طرق التفكير لدي الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم، مشيرًا إلى أن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة".



وأكد الخشت أن العقل أساس كل شيء وإذا صح العقل صح كل شيء، مضيفًا أن الجامعة عملت على تطوير العقل بشكل عام على مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وتطوير الأنشطة المختلفة، لافتًا أن طريقة الجامعة في التفكير لهذه المجالات تغيرت وتحتاج لمزيد من الجهد.



وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن لدينا في مصر مشكلة على مستوى عقول الأفراد والمؤسسات، وتعمل الجامعة هذا العام بشكل أكثر كثافة مستهدفة طلاب الجامعة واساتذتها والعاملين بها حتى يفكروا بطريقة تتلاءم مع أخلاق وطريقة عمل عملية التحول.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة: "نقوم بعمل بحوث وأنشطة فنية ورياضية للتخلص من الأفكار الهدامة والمتطرفة"، مشددا على أن يوجد خلايا نائمة في جامعة القاهرة، معلقًا: "ليس لدينا مكان للإرهابي والفكر المتطرف أو نوع من التحرك يدل على هذا النوع".



وتابع "الخشت": "لأول مرة سيكون لدينا أوركسترا في جامعة القاهرة، وهي إضافة مهمة جدًا".



وحول منع استخدام النقاب أثناء التدريس قال: "ملتزمون بحكم مجلس الدولة فيما يخص النقاب، والذي منع ارتداء النقاب أثناء التدريس أو الكشف الطبي أو العمليات الجراحية".



واستطرد قائلًا: "يمكن للمنتقبة التجول في المستشفى أو الجامعة لكن داخل غرفة العمليات أو المحاضرات لابد أن تكشف وجهها"، لافتًا إلى أن تغطية الوجه أثناء الصلاة والحج لا يجوز.



وأكمل رئيس جامعة القاهرة قائلًا: "لا نتعسف مع المنقبة وكشف الوجه في التدريس ليس بدعة وإنما فرض آلهي في الحج والصلاة".



في سياق أخر، قال إن المدينة الجامعية تستوعب 14 ألف طالب وطالبة، مؤكدا نه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية هذا العام



وأردف قائلًا: "قيمة مصروفات المدينة الجامعية 360 جنيه شهريًا، ومجانا لغير القادرين"، متابعًا: "قمت بإلغاء شهادة الفقر وعفيت 5 آلاف طالب من مصروفات المدينة الجامعية".



