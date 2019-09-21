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عميد "تجارة عين شمس" يتفقد الكلية قبل استقبال الطلاب اليوم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
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عميد تجارة عين شمس يتفقد الكلية قبل استقبال الطلاب اليوم
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أية حمروشي
 
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تفقد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس والدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاستعدادت النهائية لإستقبال مايزيد عن 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب والذى سيبدأ بعد قليل بالحرم الجامعي.

واُتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الجامعي الجديد فقد تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى للطلاب، مع التأكيد على ضرورة تواجد السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة بالإضافة الى صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية. 

وأشار إلى أن الكلية قد قامت بإحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد إدارة الخريجين وإنشاء مدرج بالقسم الفرنسى، وإنشاء وحدة التطوير المهنىUCCD الي جانب من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية، كما تم تحديث وحدة التصحيح الالكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة، كما تم إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية.

وأكد أ.د خالد قدرى أن الكلية مستمرة في تقديم تسهيلات للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات من خلال التقسيط لهم، أو الدعم من خلال مكتب رعاية الشباب بالكلية، أو الإعفاء النهائي وفقا لحالات الطلاب.

كما أوضح أن العام الجامعي الجديد سيشهد العديد من الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب ورعاية الشباب، والتي ستشمل الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية وذلك من منطلق حرص الكلية علي تنمية وبناء شخصية الطلاب علميا وثقافيا ورياضيا.
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