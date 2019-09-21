بعد قليل.. استقبال الطلاب الجدد بجامعة عين شمس

ينظم بعد قليل قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدمى للعام الجامعي الحامعى الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





ويستمر المهرجان في الفترة من ٢١ من سبتمبر وحتى ٨ من أكتوبر تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك إنطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.





ويقام حفل افتتاح المهرجان فى تمام العاشرة صباحًا بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران.





وفي نفس السياق قال الدكتور محمود المتيني بأن جامعة عين شمس انهت استعدادتها الأخيرة في تطوير وتجميل الحرم الجامعي وانهاء كافة أعمال الصيانة والتجديد حتى يتخذ الحرم الجامعي المظهر الحضاري اللائق، وكذلك تجديد وصيانة الحدائق والنافورة الملحقة بقصر الزعفران مقر إدارة الجامعة للحفاظ على هذا التراث التاريخي الهام واستمرار ظهوره بالشكل الأمثل للأجيال المتعاقبة.





كما انتهت أيضا أعمال تطوير الحرم الخاص بكل كلية وهو ما سينعكس إيجابا على الجانب النفسي للطلاب مع اليوم الأول للدراسة.





وفي نفس السياق قال عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة تستقبل غدا قرابة ربع مليون طالب وطالبة من الطلاب الجدد والقدامى من بينهم ألف طالب مستجد





وأضاف أن الجامعة في هذا الصدد قد حرصت بمختلف قطاعاتها على تنظيم مهرجان استقبال واحتفالية كبرى مميزة من حيث الشكل والمضمون، تحت شعار " قادرين نعملها "، لافتا إلى أن الفاعليات المختلفة للمهرجان تضمن أن يجد كل طالب المجال الذي يستهويه حتى ينخرط منذ اليوم الأول في الحياة الجامعية ويتعرف على كافة الأنشطة التي من شأنها ثقل شخصيته وتحقيق التوازن المطلوب فيها من خلال الجمع بين الحياة الأكاديمية والأنشطة بمختلف أنواعها.





ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية وجود عدد ضخم من المعارض من بينها معرض الكتاب المجاني، معرضًا للفنون التشكيلية وآخر لمخترعات الطلاب، وكذلك معرضًا للصناعات اليدوية، فضلًا عن نماذج المحاكاة.





إلى جانب عدد من الأجنحة التعريفية بأنشطة اتحاد الطلاب ورعاية الشباب وأسرة من أجل مصر المركزية وكذلك أنشطة وخدمات صندوق التكافل، كما يشارك صندوق مكافحة الإدمان بجناح مميز ؛ لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الطبية المجانية منها قياس السكر والضغط والوزن.



