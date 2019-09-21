موعد مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة ضد غرناطة بث مباشر Barcelona PLUS

موعد مباراة برشلونة وغرناطة



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد غرناطة



هدف كلا الفريقين من مباراة برشلونة وغرناطة



نتائج مباريات برشلونة وغرناطة في الدوري





نتيجة أخر 5 مواجهات جمعت بين برشلونة وغرناطة

حقق برشلونة الفوز في آخر 5 مواجهات جمعت بينهما، الأولى كانت بنتيجة 3/1، انتهت الأولى بنتيجة 1/3، ضمن بطولة الدوري، وفي المباراة الثانية سحق البلوجرانها الضيفو بأربغة أهداف دون رد في عام 2016، وفي نفس العام التقى الفريقان مرتان تمكن من الفوز خلالهما البلوجرانا بنتيجة 3/0، و1/0.

وتغلب البلوجرانا على غرناطة في أخر مباراة جمعت بينهما بنتيجة 4/1،وذلط في عام 2017. حقق برشلونة الفوز في آخر 5 مواجهات جمعت بينهما، الأولى كانت بنتيجة 3/1، انتهت الأولى بنتيجة 1/3، ضمن بطولة الدوري، وفي المباراة الثانية سحق البلوجرانها الضيفو بأربغة أهداف دون رد في عام 2016، وفي نفس العام التقى الفريقان مرتان تمكن من الفوز خلالهما البلوجرانا بنتيجة 3/0، و1/0.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره غرناطة، في المباراة النارية المرتقبة بينهما، على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" معقل غرناطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره غرناطة، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.يترقب عشاق الكرة الإسبانية إذاعة مباراة برشلونة ضد غرناطة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.على الرغم من تعثرات البلوجرانا في مستهل مشواره بالليجا، إلا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب استعادة النادي الكتالوني لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أثناء استعدادت الفريق للموسم الكروي الجديد، بالإضافة لعودة مهاجمه الأوروجواياني المميز لويس سواريز من الإصابة التي لحقت به في الجولة الأولى بمباراة أتلتيك بيلباو، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي.فاجئ أتلتيك بيلباو الجميع، بعدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بهدف دون رد، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري، أحرزه أدوريز في الدقيقة 88 من عمر المباراة، قبل أن ينجح في الجولة الثانية في تحقيق فوزه الأول بالبطولة، بخمسة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا في الجولة الثالثة، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الرابعة بتغلبه على فالنسيا بخمسة أهداف مقال اثنين.بينما استهل غرناطة مشواره في بطولة الليجا، بتعادل إيجابي بنتيجة 4 - 4،هدف لمثله أمام نظيره فياريال، قبل أن يسقط في الجولة الثانية أمام إشبيلية بهدف دون رد، ليحقق فوزه الأول بـ3 أهداف دون رد أمام ريال إسبانبول، ضمن إطار الجولة الثالثة، وواصل تفوقه أمام سيلتا فيحو بثنائية نظيفة.