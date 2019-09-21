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أجمل أوقات الصيف.. تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة بالمحافظات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
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أجمل أوقات الصيف.. تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة بالمحافظات
درجة الحرارة
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يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حسبما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات:

الصغرى - العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 22 31

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 21 28

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 24 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

رفح 22 30

رأس سدر 25 34

نخل 20 32

نويبع 25 35

طابا 24 33

كاترين 21 34

الطور 26 32

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 37

قنا 25 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 42

أبوسمبل 29 40

الوادى الجديد 25 36

شلاتين 28 37

ابو رماد 27 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 33​
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