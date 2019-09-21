"مارفل" تدرس إلغاء الجزء الثالث من Ant-Man وتحويل السلسلة لمسلسل تليفزيوني

ووفقا لموقع "وي جوت زيس كوفرد"، فإن الجزء الثالث من سلسلة أفلام Ant-Man، قد تطرحه شركة استوديوهات مارفل على شكل مسلسل تليفزيوني يستكمل أحداث الجزء الأول والثاني.





قرار مارفل



وقد يطرح المسلسل إذا ما استقرت شركة استوديوهات مارفل على هذا القرار ضمن مخططات عرض المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي، لما بعد عام 2021 القادم.



وكان قد أعلن رئيس ستديوهات مارفل كيفين فيج، عن الأعمال التي ستطرح ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، والتي ستضم 5 أفلام جديدة و6 مسلسلات تليفزيونية، تعرض على قناة ديزني بلص.





شخصية توني ستارك



يأتي ذلك في ظل ظهور أنباء قوية، عن ظهور شخصية توني ستارك التي يجسدها النجم روبرت داوني جونيور في الفيلم القادم من أفلام Black Widow، والذي سيكون من بطولة النجمة سكارليت جوهانس، والذي سيعرض ضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.



وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي افادت بأن وفاة شخصية توني ستارك في فيلم avengers: endgame، تسببت في حزن الملايين من عشاق هذه الأفلام.





فيلم endgame



غير أن الأحداث الدرامية التي شهدها فيلم endgame، كانت سببا في تربعه على عرش الافلام السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما العالمية.



ووفقا لما تردد حول عودة شخصية توني ستارك من جديد، فإنها ستكون عبر فيلم Black Widow، الذي سيكون أول فيلم فردي لهذه الشخصية التي جسدتها النجمة سكارليت جوهانسن بعالم أبطال مارفل في أكثر من فيلم.





الأرملة السوداء





وكان ظهور سكارليت جوهانسن الأول في شخصية الأرملة السوداء أو Black Widow، في أحداث فيلم iron man 2 مع النجم روبرت داوني جونيور.



وظهرت الشخصية من جديد في أجزاء أفلام Avengers الأربعة، والجزء الثاني والثالث من سلسلة أفلام "كابتن أمريكا Captain America" للنجم الكبير كريس إيفانس.



وسبق أن أعلنت شركة ستديوهات مارفل عن طرح فيلم Black Widow، ضمن أفلام المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.





طاقم عمل الفيلم



وأعلنت شركة ستديوهات مارفل عن طاقم عمل الفيلم، والذي سيتكون من النجم الكبير ديفيد هاربر، الشهير بتقديمه لشخصية الشرطي هوبر في مسلسل stranger things، والنجمة البريطانية الشابة فلورنسا بف، والنجمة البريطانية الشهيرة ريتشل وايز، وأو تي فاجبينل.





أحداث فيلم Black Widow



وستدور أحداث فيلم Black Widow للنجمة سكارليت جوهانسن عن تفاصيل حياة الأرملة السوداء، القاتلة والجاسوسة الروسية المحترفة، وكيفية انضمامه لشبكة "شيلد" التي تديرها شخصية "نيك فيوري" التي جسدها النجم سامويل إل جاكسون على مدار أفلام marvel.



ويجرى حاليا تصوير مشاهد فيلم Black Widow، استعدادا لطرح رسميا بصالات العرض، بحلول عام 2020.



وستجسد النجمة سكارليت جوهانسن بالفيلم شخصية ناتاشا رومانوف الشهيرة بلقب الأرملة السوداء أو Black Widow، وسيجسد النجم ديفيد هاربر شخصية جندي روسي خارق يشكل المنافس الأول لشخصية كابتن أمريكا، ويدعى "أليكسي شوستاكوف"، ويلقب بالحارس الأحمر.





"يلينا بيلوفا"



وستجسد النجمة الشابة فلورنسا بف شخصية "يلينا بيلوفا"، وهي شخصية مشابهة لشخصية الأرملة السوداء وتتمتع بقدرات قتالية مشابهة.



في حين ستجسد النجم ريتشل وايز شخصية عميلة روسية من منظمة Black Widow، وعالمة من علماء الغرفة الحمراء بروسيا.





المرحلة الرابعة من عالم مارفل



وستتضمن المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، طرح 5 أفلام و6 مسلسلات جديدة، سيكون أبرزها فيلم Black Widow، وفيلم جديد من أفلام THOR، وفيلم جديد من أفلام شخصية "دكتور سترينج" للنجم بيندكت كمبارباتش"، ومسلسل لشخصية "فالكون" و"جندي الشتاء" المعاونان لشخصية "كابتن أمريكا" في السابق.



ومسلسل رسوم متحركة باسم WHAT IF، ومسلسل لشخصية صائد مصاصي الدماء الشهير BLADE يقدمها النجم ماهرشالا علي.











مع غياب فيلم Ant-Man عن مخططات شركة استديوهات "مارفل" في المرحلتين القادمتين من عالمها السينمائي، ترددت أنباء قوية عن اتجاه كيفين فيج مدير استوديوهات مارفل لإلغاء طرح الجزء الثالث من الفيلم.