الدولار يواصل الهبوط.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه اليوم السبت
السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:32 ص
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شهد عدد من البنوك تباينا في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 21 سبتمبر.
وبلغ متوسط أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بين 16.36 جنيه إلى 16.46 جنيه.
ويشهد سعر الدولار حالة من الانخفاض حيث أن الأسعار في انخفاض مستمر، وبلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري اليوم 16.26 جنيه، بينما كان سعر البيع 16.36 جنيه.
ونقدم لكم جدول بسعر صرف الدولار المتوقع اليوم:
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