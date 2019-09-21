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جارث بيل يفجز أزمة داخل صفوف الريال

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
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جارث بيل يفجز أزمة داخل صفوف الريال
بيل
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الفجر الرياضي
 
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فجر الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق الكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، جدلًا كبيرًا على خلفية مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى ريال مدريد خسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة (0-3)، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت قناة سبورت إنترتيفو عن مفاجأة قبل المباراة، حيث رفض جاريث بيل تسلم راية شعار ريال مدريد، أثناء محاولة رافائيل فاران لتسليمها له.

جاء ذلك أثناء قيام لاعبي ريال مدريد بالتقاط صورة الفريق قبل انطلاق المباراة، وكان جاريث بيل جالسًا في منتصف الفريق، ليقوم فاران بمنح الراية التي تحمل شعار النادي، إلى بيل، باعتبار وضعه مثاليًا، إلا أن الجناح الويلزي رفض تسلم الراية، لينالها زميله داني كارفخال.

وكان جاريث بيل قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل إعلان المدير الفني زين الدين زيدان عدم حاجته إلى خدماته، قبل أن يستمر اللاعب، كما قرر زيدان الدفع به أساسيًا، في ظل إصابة اللاعب ماركو أسانسيو.
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