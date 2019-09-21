اتحاد الكرة يبدأ التعديل في الأجندة الدولية للمنتخب

أبدى أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة رغبتهم في تأجيل مباراتي منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام كينيا و جزر القمر المقرر لهما يومي 11 و 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الأولي و الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون.





كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم مطالبة الاتحاد الأفريقي –كاف- بتأجيل مباراتى المنتخب الاول فى شهر نوفمبر بسبب الارتباط بإستضافة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.





واحتفظ منتخب مصر بالمركز الـ49 فى التصنيف الصادر مؤخرا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والسادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.





ولم يلعب منتخب مصر أى مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولية الاخيرة، نظراً لعدم الاستقرار على جهاز فني جديد يقود "الفراعنة" عقب إقالة المكسيكي خافيير اجيري وجهازه المعاون عقب الخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين.





وحافظت السنغال على ريادتها، بعدما احتفظت بالمركز الـ 20 عالمياً، تليها تونس فى المركز الثاني والـ 29 عالمياً، ثم نيجيريا في المركز الثالث والمركز الـ 34 عالمياً، ثم الجزائر بطل النسخة الاخيرة من بطولة كأس الامم الافريقية بالمركز الثالث افريقياً والـ 38 عالمياً، والمغرب الخامس افريقياً والـ 39 عالمياً.





ويستعد منتخب مصر للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بعد عامين فى الكاميرون.