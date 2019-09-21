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الترجي أكثر المستفدين من السوبر المصري

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:46 ص
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الترجي أكثر المستفدين من السوبر المصري
الترجي
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الفجر الرياضي
 
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علق الترجى التونسي، على خسارة الزمالك لقب السوبر المصرى أمام غريمه التقليدى الأهلى، بنتيجة 3 – 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "برج العرب".

وقال الحساب الرسمى للترجى التونسي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،:" كانت فرصة جيدة لمعاينة منافسنا و الوقوف على إمكانياته".  

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك بطل الكونفدرالية، نظيره فريق الترجى التونسي بطل دورى ابطال أفريقيا، فى لقاء السوبر الإفريقى، ولكن لم يحدد الاتحاد الإفريقى موعد أو مكان المباراة.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربى، بالفوز عليه بركلات الترجيح، بعد تبادل الفريقين الفوز 1 – 0، ذهابا وإيابا.

فى المقابل توج الترجى التونسي بلقب دورى أبطال أفريقيا، على حساب فريق الوداد المغربى، بعد المشاكل العديد التى أحاطت بلقاء الإياب،

وتوج النادى الأهلى ببطولة السوبر المصرى للمرة الـ11 فى تاريخه بعد فوزه بنتيجة 3-2، سجل أهداف الأحمر أجاى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 و45 و48 ، بينما سجل محمود علاء هدفىّ الزمالك من ركلتىّ جزاء فى الدقيقتين 64 و80.

 
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