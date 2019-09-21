الاتحاد يجبر الزمالك على إغلاق ملف السوبر

أغلق فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، ملف مباراة السوب، وبدأ استعداداته بداية من اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.

أغلق فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، ملف مباراة السوب، وبدأ استعداداته بداية من اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.