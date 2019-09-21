ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الاتحاد يجبر الزمالك على إغلاق ملف السوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
Advertisements
الاتحاد يجبر الزمالك على إغلاق ملف السوبر
لاعبي الزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أغلق فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، ملف مباراة السوب، وبدأ استعداداته بداية من اليوم السبت، لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.

وحرص ميتشو على الاستعانة بعدد من التسجيلات لمباريات زعيم الثغر والتى كان أخرها فى البطولة العربية، للوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف التى يمكنه من خلالها وضع خطته للمباراة، بالإضافة إلى مشاهدة مباراة الفريقين التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائى ببطولة كأس مصر، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، بعدما امتدت لشوطين إضافيين عقب انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، قبل أن يحرز مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، هدف الفوز لفريقه فى الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليتأهل الأبيض للنهائى ويحصد اللقب على حساب نادى بيراميدز.

ويرغب ميتشو فى تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى وتقديم بداية قوية فى مستهل مشوار الزمالك ببطولة الدورى الممتاز.

وشدد ميتشو على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة السوبر المصرى التى جمعته بالأهلى، والتركيز فقط فى المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر، فى ظل رغبة الإدارة والجماهير فى المنافسة على اللقب المحلى والتتويج ببطولة الدورى الممتاز، لهذا الموسم، بعدما فشل الفريق فى التتويج بها الموسم الماضى، على الرغم من اقترابه من تحقيق اللقب وتصدره لجدول المسابقة لأسابيع عديدة قبل أن يتراجع فى الجولات الأخيرة من المسابقة ويحتل المركز الثانى بفارق 8 نقاط عن الأهلى الذى توج باللقب فى النهاية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
17:15
-
الفيصلي
الفتح
-
x
17:20
-
الأهلي
الاتحاد
-
x
19:20
-
الهلال
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
واتفورد
إيفرتون
-
x
16:00
-
شيفيلد يونايتد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
سيلتا فيغو
غرناطة
-
x
21:00
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
ميلان
-
x
20:45
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
كولن