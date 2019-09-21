تظاهرة في حب السيسي فور وصوله نيويورك
السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:16 ص
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شهدت شوارع نيويورك تجمهر للجالية المصرية في تظاهرة حب من أبناء المصريين بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال قمة الأمم المتحدة.
ووصل فجر اليوم بتوقيت مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاية نيويورك الأمريكية لرئاسة وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، حيث تشمل مباحثات واجتماعات القادة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 سبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع وقضايا التعليم الجيد والعمل المناخي، كما من المقرر بحث ملف تغير المناخ والحوار رفيع المستوى حول التمويل من أجل التنمية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب وتعزيز التكافؤ بين الجنسين.
وتستحوذ قضايا تحديات القارة الأفريقية وبرنامج الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان أجندة عمل القادة وضيوف الجمعية، كما يعد ملف نزع أسلحة الدمار الشامل، ووضع تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة تلك الأسلحة، إضافة إلى مناقشة أهم المبادئ التي يتعين على الدول الالتزام بها في إطار جهود مكافحة الإرهاب من الملفات الرئيسية، فضلًا عن تسويات للنزاعات والأزمات القائمة.
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