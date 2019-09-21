أحمد فهمي يحذف صورة هنا الزاهد في المستشفى!





حذف الفنان أحمد فهمي صورة زوجته هنا الزاهد، في المستشفى، وذلك بعد كثرة التعليقات الساخرة من الجمهور على الصورة.









هنا الزاهد في المستشفى





كان الفنان أحمد فهمي، نشر صورة لزوجته الفنان هنا الزاهد، وذلك خلال تواجدها في المستشفى، حيث كشف تفاصيل مرضها وأنهم منذ أيام في المستشفى، معربًا عرب عن استيائه بسؤال الجميع عن حياتهم الشخصية.





وعلق على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام": "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زى دي وبقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا".



وأضاف: "بجد فى ناس مركزة أوي أوي أوي معانا لدرجة ‘ن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسئلوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب ان فى بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية.. بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل و بايتين أهو فى المستشفى".





خطبة الثنائي



واحتفل الثنائى أحمد فهمي وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضاً ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سوياً مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.



أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.



مسلسل "الواد سيد الشغال"