مرتضى منصور يهاجم أعضاء الأهلي بتصريحات نارية

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الليلة فى السوبر ، هى مباراة وانتهت مؤكدا أن الموضوع انتهى وهو غير حزين لأن الزمالك ظهر بشكل جيد فى الشوط الثانى، وكان قريب من العودة القوية واحراز التعادل.





وقال منصور عبر تصريحات له فى برنامج الزمالك اليوم على الحدث اليوم: ميتشو لديه اخطاء يقوم بتداركها بشكل تدريجى، حتى يستكشف الفريق ويضع خططه بشكل سليم.





وتابع أن جميع البرامج الرياضية أشادت بشكل الزمالك وعودته القوية فى الشزط الثانى، ولو كان الوقت امتد دقائق قليلة لأحرز الزمالك هدف التعادل.





رئيس الزمالك أشار أنه سيتحدث غدا مع الجهاز الفنى ومع اللاعبين لكشف أسباب القصور والوصول الى حلول بمنتهى الهدوء مع بعض اللاعبين، مشددا على تفاءله بالمرحلة المقبلة.





وانتقد رئيس الزمالك تصرفات عضو مجلس ادارة الأهلى خالد مرتجى ومحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى،حيث دخل رئيس الزمالك فى مشادة معهما عقب المباراة، بينما أثنى بدور العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى وتعامله المحترم عقب المباراة.





وحرص رئيس الزمالك على تهنئة الأهلى وجماهيره بالفوز الليلة ببطولة السوبر على حساب الزمالك.



