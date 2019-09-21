مرتضى منصور يهاجم أعضاء الأهلي بتصريحات نارية
السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:56 ص
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الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مباراة الليلة فى السوبر ، هى مباراة وانتهت مؤكدا أن الموضوع انتهى وهو غير حزين لأن الزمالك ظهر بشكل جيد فى الشوط الثانى، وكان قريب من العودة القوية واحراز التعادل.
وقال منصور عبر تصريحات له فى برنامج الزمالك اليوم على الحدث اليوم: ميتشو لديه اخطاء يقوم بتداركها بشكل تدريجى، حتى يستكشف الفريق ويضع خططه بشكل سليم.
وتابع أن جميع البرامج الرياضية أشادت بشكل الزمالك وعودته القوية فى الشزط الثانى، ولو كان الوقت امتد دقائق قليلة لأحرز الزمالك هدف التعادل.
رئيس الزمالك أشار أنه سيتحدث غدا مع الجهاز الفنى ومع اللاعبين لكشف أسباب القصور والوصول الى حلول بمنتهى الهدوء مع بعض اللاعبين، مشددا على تفاءله بالمرحلة المقبلة.
وانتقد رئيس الزمالك تصرفات عضو مجلس ادارة الأهلى خالد مرتجى ومحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى،حيث دخل رئيس الزمالك فى مشادة معهما عقب المباراة، بينما أثنى بدور العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى وتعامله المحترم عقب المباراة.
وحرص رئيس الزمالك على تهنئة الأهلى وجماهيره بالفوز الليلة ببطولة السوبر على حساب الزمالك.
وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.
وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين الأهلي بتقدم القلعة الحمراء بهدفين دون رد، في المباراة السادسة التي تجمع الفريقين ببطولة السوبر على مر التاريخ.
فيما جاء الشوط الثاني مُثير للغاية بعدما أضاف أجايي الهدف الثالث للأهلي والثاني له، ليعود الزمالك من بعيد ويسجل أولى أهدافه عن طريق محمود علاء عن طريق ركلة جزاء، ليعود محمود علاء ويضيف الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل من أجل اللجوء إلى ركلات الترجيح ليتوج الأهلي باللقب الـ11 في تاريخه.
بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11، ليحافظ على لقبه الذي تحصل عليه الموسم قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف لوليد أزارو.
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