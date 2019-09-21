لماذا غاب الزعيم عادل إمام عن حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؟





غاب الفنان عادل إمام عن حضور الدولة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بالرغم من حرصه على حضور فعاليات الدورتين السابقتين، حيث تم تكريمه في إحداهما.





أسباب الغياب









مسلسل “فلانتينو”



وكان الزعيم قد بدأ تصوير مسلسله “فلانتينو” في العام الماضي على أمل اللحاق بالعرض رمضان الماضي إلا أنه لأسباب صحية لم يستطع إنجاز المسلسل مما جعله يؤجل تصويره وعرضه لرمضان 2020، وقد بدأ في استكمال التصوير منذ أيام قليلة وهو ما منعه من حضور حفل افتتاح المهرجان.





استأنف تصوير "فلانتينو"





استأنف الزعيم عادل إمام، أمس ا تصوير مشاهد مسلسله الجديد "فلانتينو"، استعدادا لعرضه رمضان 2020 المقبل. ومؤخرًا ونشرت صفحة تحمل اسم الزعيم على إنستجرام صورة لـ"إمام" ونجله المخرج رامي إمام من كواليس التصوير.

كما نشر المخرج رامي إمام نفس الصور وعلق عليها قائلاً: " Back on track".



أول ظهور بعد شائعة وفاته

أسعد الفنان الكبير والزعيم عادل إمام، جمهوره، بعد ظهوره أمس، في موقع تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" برفقة نجله المخرج رامي إمام، الذي من المقرر له أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020.

يعد ذلك هو أول ظهور للزعيم عادل إمام، بعد انتشاء شائعة تفيد بوفاته خلال الأسابيع الماضي، وهو الأمر الذي نفاه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي أكد أن هذه الأخبار باتت لا قيمة لها، وأن الزعيم بصحة جيدة، ولا أساس لمثل هذه النوعيات من الأخبار من الصحة.



وأرجع العديد من المهتمين بأخبار الزعيم غيابه عن المهرجان لعودته إلى تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”، والذي توقف تصويره خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى عدم لحاقه بالعرض خلال شهر رمضان الماضي.