زيدان يكلف ريال مدريد 80 مليون يورو في تلك الحالة

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في حالة رحيله المتوقعة بشدة وذلك عقب الهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.









وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن رحيل زيدان عن ريال مدريد سيكلف خزائن النادي الملكي مبلغًا تبلغ قيمته 80 مليون يورو.









وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان وقع على عقد مع ريال مدريد يقضي بحصوله على 13 مليون يورو سنويًا وأنه في حال إقالته سيحصل على راتبه كاملًا خالي من الأرباح.













وذكرت الصحيفة الإسبانية أن زيدان مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم مع ريال مدريد وفي حال رحيله سيدفع له ريال مدريد المبلغ المتبقي في عقده والبالغ قيمته 39 مليون يورو بالإضافة إلى وجود إضافات على هذا المبلغ ستجعل تكلفة رحيله عن الميرينجي قد تصل إلى 80 مليون يورو.









وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية بالأمس أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد خاض المباراة في حديقة الأمراء بعد أن تمكن من حصد ثماني نقاط من أربع مباريات في الدوري الإسباني لكن الملكي لم يكن مقنعاً من حيث حيث الآداء كما فعل في المباريات السابقة.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان حصل على الأموال اللازمة لجلب العديد من اللاعبين المميزين أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن زيدان يتعرض الآن للكثير من الضغوط والتي يمكن أن تصل إلى حد الإقالة.





وأشارت الصحيفة البريطانية أن عدداً من اللاعبين وصفوا شكل ريال مدريد الحالي بالفاشل من وراء الكواليس بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية للمنافسة على الألقاب مثلما كان في الوقت السابق.







