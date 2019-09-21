بعد طرح الهضبة لها.. تعرف على كلمات"يوم تلات"
السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:58 ص
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تصدرت أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الأخير قائمة Trending يوتيوب، وذلك بعد طرحها كاملة عبر قناة الشركة المنتجة للألبوم بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
يوم تلات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحدث أغنيات النجم عمرو دياب والتي تحمل اسم "يوم تلات" والتي أعلن طرحها من ألبومه الجديد "أنا غير".
وجاءت كلماتها: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة"
الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: أسامة الهندى، وجيتار: شريف فهمى.
كلمات الأغنية
يوم تلات تَلت بنات نداهوني
عالبُساط بصات ياناس عجبوني
قعدة وإنبساط غدا وعزموني
فتفتوا الفتافيت وفتنوني
شكلها مؤامرة! أعشق السمرا!
ولا أعشق البيضا! أم الخدود حمرا!
الحياة حلوة، ويا أم روح حلوة
كلهم حلوين جننوني
كل ما أجي أقوم أقول خليني
منتهى الجمال جُمال علي عيني
أمشي من المكان ده أيه يمشيني
لمة الحلوين بتغريني
شعرهم حرير يطير قدامي
صعب أشوف ده غير غير في أحلامي
سحرهم خطير يوصف أيه كلامي!
يوم تلات وبكل أيامي
كل عود وعود أحلى مالتاني
قلبي لم يعود ليا من تاني
كان في أيدي عود قلت بيه أغاني
والصباح رباح ياللي عجباني
كلمة كلمتين الليل قوآم ليل
عشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل
واحدة واحدة عليا بتميل
لو هعيش عمري هنا قليل
نجاح الأغنية
ونجحت الأغنية فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم، حيث علق البعض: "الأغنيه دي لة اتعملت كليب هتبقي تحفة"، "محدش يقدر يتوقع عمرو دياب من ٣٠ سنة وكل يوم بيعمل جديد ودايمًا متجدد ومتألق ومواكب كل الأجيال"، " يا هضبة إيه الجمال ده كل أغانيه أحلى من التانية".
كان الهضبة عمرو دياب، أعلن طرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد وهي «يوم تلات»، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر الهضبة بوستر للأغنية وعلق قائلًا: "زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا اغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.
يوم تلات
وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و «أنا غير» وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.
ورصد الفجر الفني في 20 أغسطس الماضي أكثر الكلمات التي بحث عنها المصرييون في جوجل وجاء أبرزها طرح الفنان عمرو دياب أغنية يوم تلات من ألبومة الجديد "أنا غير".
يوم تلات
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحدث أغنيات النجم عمرو دياب والتي تحمل اسم "يوم تلات" والتي أعلن طرحها من ألبومه الجديد "أنا غير".
وجاءت كلماتها: "يوم تلات تلات.. بنات ندهوني عالبُساط بَسط.. ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط.. غداء وعزموني فتفتوا الفتافيت.. وفَتنوني شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة"
أغنية الهضبة الجديدة من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
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