بعد طرح الهضبة لها.. تعرف على كلمات"يوم تلات"

الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: أسامة الهندى، وجيتار: شريف فهمى.

كلمات الأغنية

صعب أشوف ده غير غير في أحلامي

نجاح الأغنية

ونجحت الأغنية فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم، حيث علق البعض: "الأغنيه دي لة اتعملت كليب هتبقي تحفة"، "محدش يقدر يتوقع عمرو دياب من ٣٠ سنة وكل يوم بيعمل جديد ودايمًا متجدد ومتألق ومواكب كل الأجيال"، " يا هضبة إيه الجمال ده كل أغانيه أحلى من التانية".









كان الهضبة عمرو دياب، أعلن طرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد وهي «يوم تلات»، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









ونشر الهضبة بوستر للأغنية وعلق قائلًا: "زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا اغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.





يوم تلات



