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لو عاطل عن العمل.. طرق الحصول على بدل بطالة من الحكومة شهريا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:12 ص
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لو عاطل عن العمل.. طرق الحصول على بدل بطالة من الحكومة شهريا
أرشيفية
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في خطوة جديدة لإنصاف من لا عمل لهم، وافق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس يحدد مجموعة من الشروط لاستحقاق بدل البطالة للمؤمن عليهم.

ويحق ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، حصول العاطل على بدل بطالة، حيث أقر القانون مجلس النواب في دورة انعقاده الأخيرة.

وحدد القانون شروط لبدل البطالة نعرضها لكم:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

وكان رئيس الوزراء قد شهد الأسبوع الماضى إتفاق بين وزارتى المالية والتضامن بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وتضمن الإتفاق أنه سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وأن المبلغ الذى يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، وهذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطى هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.
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