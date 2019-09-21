سوهاج يواجه شبان قنا استعدادً للقسم الثاني

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج، أمام نظيره فريق شبان مسلمين قنا، في الثالثة من عصر اليوم السبت، استعداداً للقسم الثاني.



وكان الفريق السوهاجي قد فاز مؤخراً على أبو تيج 3-1، والقوصية 3-0، عقب ختام معسكر الأسكندرية.



ورحل عن قيادة سوهاج مؤخراً أبو العينين شحاته، المدير الفني، للخلافات مع مجلس الإدارة، خلال مباراة ودية أقيمت على ملعب سوهاج.



القائمة الأولى



تضمنت القائمة الأولى لسوهاج تواجد 8 لاعبين وهم : بهاء صابر، وأدهم عطيه، وإسلام مصطفى، وأيمن رضا، ومحمد ثروت كلابوش، وشعبان العجيزي، وحسام حسن، ومحمد ناجح.



التعاقدات الجديدة



وحصل مسئولو سوهاج على توقيع 15 لاعب، في القائمة الثانية وهم محمود محرم حارس الدخان، ومحمود حليم حارس نبروه، ومحمود عثمان لاعب الحمام، وأسامة مصطفى لاعب كوكاكولا، وإسلام رمضان لاعب التليفونات، وإسلام طارق مدافع عثماسون، ومعاذ يحيى لاعب الأقصر، وعادم الأدهم ومحمود شعبان تريكه، ومحمد عبد السميع ثلاثي المنيا، ومحمد جمال لاعب بهتيم، والغيني سيلا، والنجيري جون مهاجم جمهورية شبين، ومحمد كارم لاعب الأسيوطي، وابراهيم حسن لاعب البلدية.



المباريات الودية



خاض الفريق السوهاجي عدد كبير من المباريات الودية، حيث لعب ثلاث مباريات في مرحلة الإعداد الأولى، إذ خسر من أسمنت أسيوط 2-3، ثم تعادل مع بترول أسيوط 1-1، ومع البلاستيك 0-0، ودخل سوهاج معسكر بالأسكندرية، شهد خوض 9 لقاءات، حيث خسر من أبو قير 0-2، وفاز على الرجاء 3-0، وتعادل مع فاركو 1-1، ثم خسر أمام الأوليمبي 0-2، ومن مياه البحيرة 1-2، وتعادل مع أسوان 0-0، وخسر من سموحه 0-2، ومن سيراميكا 2-3، وتعادل مع بيلا 0-0، وعقب ختام المعسكر لعب سوهاج مؤخراً مع أبو تيج وفاز 3-1، ثم واجه القوصية وفاز 3-0.





مباريات سوهاج في الموسم الجديد



1- المنيا X سوهاج

2- سوهاج X بني سويف

3- بترول أسيوط X سوهاج

4- سوهاج X الإعلاميين

5- ديروط X سوهاج

6- سوهاج X الفيوم

7- التليفونات X سوهاج

8- سوهاج X البنك الاهلي

9- طهطا X سوهاج

10- سوهاج X شبان قنا

11- الألومنيوم X سوهاج