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تعرف على أول قرار من رئيس الزمالك بعد وفاة الطفل الزمالكاوي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
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تعرف على أول قرار من رئيس الزمالك بعد وفاة الطفل الزمالكاوي
الطفل المتوفي ووالده
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الفجر الرياضي
 
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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل الزملكاوي المتوفى أدهم مسعد الكيكي.


 كما قرر منصور عمل عضوية مجانية لوالد الطفل ووالدته وشقيقته.. مقدما خالص العزاء لأسرة الطفل ودعوة الأسرة لزيارة نادي الزمالك فى أقرب فرصة ممكنة.


وأعلن المدير الفني الصربي لنادي الزمالك، ميتشو، عن أول قراراته بعد خسارة نادي الزمالك اليوم أمام النادي الأهلي بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2017-2018، والذي أقيم مساء الجمعة على أرضية ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.


وكشفت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن المدرب الصربي قد رفض بصورة قاطعة أن يتم إعطاء راحة للاعبين بعد خسارة مباراة السوبر أمام الأهلي، مطالبًا جميع اللاعبين سواء من شاركوا في لقاء السوبر، أو من كانوا خارج القائمة، بالتواجد صباح غد السبت في ملعب التدريب داخل نادي الزمالك.

وأوضح ميتشو، بأن صباح السبت سوف يشهد إنطلاق استعدادات نادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى من بطولة الدورى لهذا الموسم، والتي من المقرر بأن تقام يوم الإثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

ومن المتوقع بأن يدخل نادي الزمالك في معسكر مغلق بدءًا من مساء غد السبت إستعدادًا لمباراة الفريق أمام نادي الاتحاد السكندري في الدوري، حيث يسعى المدير الفني الصربي، ميتشو، إلى أن تكون فترة المسعكر كافية من أجل تدارك الأخطاء الفترة السابقة، وهذا بهدف عودة الفريق من جديد إلى مسار الإنتصارات بعدما تلقى الزمالك هزيمتين على التوالى، الأولى كانت في مباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد الأسبوع الماضي، والثانية كانت اليوم أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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