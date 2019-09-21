المعلم يهز الساحة من جديد بأغنية تحقق مشاهدات قياسية خلال 48 ساعة

كلمات الأغنية

وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة

عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا

وانا وانا ومن لاقانا عاجباني فيه الرزانة

"إنساي"

واحتفل الفنان سعد لمجرد، بوصول فيديو كليب دويتو " " الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".



وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





واحتلت الأغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، غير أنها فقدت المركز الأول لصالح فيديوهات أخرى، بعد فترة من اطلاقها.



"نجيبك نجيبك"





وحققت أغنية "نجيبك نجيبك" التي طرحها لمجرد مؤخرًا نجاحًا ومشاهدات مليونية









الأغنية من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.







