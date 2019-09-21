المعلم يهز الساحة من جديد بأغنية تحقق مشاهدات قياسية خلال 48 ساعة
السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
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حققت أغنية سعد لمجرد الجديدة "يخليك للي"، مشاهدات قياسية في أقل من 48 ساعة، بعد طرحها بقناته عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وتخطت مشاهدات الأغنية، 9 ملايين مشاهدة بعد طرحها بيوتيوب.
كلمات الأغنية
يخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي
منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح
وانا وانا ومن لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب والحنانة شكون فحالي انا
عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا
يستاهل كل الهدايا للي فالكون
فاهمني حاسس بيا عارفني تايق فيا
ويلا غضبت يخاف عليا و بالو مشطون
ديما عاطيني الخاطر نلقاه جنبي حاضر
ومحبتي ليه زايدة اكثر منقول عييت
وعيونو فيها نحصل كلامو حلو كي العسل
مخليني معاه نوصل فين بغيت
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب والحنانة شكون فحالي أنا
"إنساي"
واحتفل الفنان سعد لمجرد، بوصول فيديو كليب دويتو "إنساي" الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، لأكثر من 100 مليون مشاهدة عبر الـ"يوتيوب".
وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"إنستجرام".
وحرص "لمجرد" على توجيه الشكر إلي جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع الصور الشهير"إنستجرام".
واحتلت الأغنية منذ إطلاقها صدارة قائمة ترند بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، غير أنها فقدت المركز الأول لصالح فيديوهات أخرى، بعد فترة من اطلاقها.
"نجيبك نجيبك"
وحققت أغنية "نجيبك نجيبك" التي طرحها لمجرد مؤخرًا نجاحًا ومشاهدات مليونية
الأغنية من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
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