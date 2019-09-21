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عاجل.. ترمب يرسل قوات أميركية إلى السعودية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:15 ص
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عاجل.. ترمب يرسل قوات أميركية إلى السعودية
أرشيفية
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قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن هناك دعم عسكري جديد لحماية الموارد النفطية في الخليج.

وأعلن "إسبر"، خلال مؤتمرا صحفي له، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق على إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية للسعودية، مؤكدا أن وزارة الدفاع الأميركية تؤكد التزامها بدعم السعودية للدفاع عن نفسها.

وقال إسبر: إن الهجوم على منشآت أرامكو يمثل تصعيدا للعدوان الإيراني، مشيرا إلى أن السعودية تقود التحقيقات ضد الهجمات على منشأت أرامكو.

وأضاف رئيس هية الأركان الأميركية، إن إيران توفر الأسلحة للحوثيين في اليمن وسوف نعزز قدرات السعودية للدفاع نفسها ضد أي تهديدات.

وأكد مارك إسبر أن النظام الإيراني يشن حملة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ومهمتنا هي حماية مصالحنا والمجتمع الدولي مطالب بحماية الاقتصاد العالمي.
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