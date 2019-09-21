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19 لاعب بقائمة الجونة لمواجهة الإسماعيلي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
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19 لاعب بقائمة الجونة لمواجهة الإسماعيلي
الجونة
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احمد شاكر
 
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اختار الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، 19 لاعبا، لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في مستهل مشوار الفريق بالدوري.

الجونة يستضيف النادي الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعبه ضمن منافسات الاسبوع الاول من المسابقة المحلية.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

محمود الغرباوي، عمر رضوان، محمد نجيب، لؤي وائل، خالد صبحي، أحمد علي، باسم علي، عمرو سعداوي، جوناثان جوزيف، أكرم توفيق، سيرچ أكا، محمد محسن «ليلة»، عمرو بركات، آلان تشيمابادي، والتر بواليا، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح «عموري»، أحمد مجدي، محمد ناجي «جدو».

يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وممدوح مصطفى ومحمود دسوقي حكما رابعا.

كما جاءت قائمة الاسماعيلي على النحو التالي :

في حراسة المرمى: محمد فوزي - محمد مجدي.
خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - أحمد أيمن - محمد مجدي الجمل.
خط الوسط: عماد حمدي - محمود دونجا - محمد بيومي - همام طارق - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - أحمد مدبولي - بكيتي سيلفا.
خط الهجوم:محمد حمدي زكي - شيلونجو - محمد الشامي.

وكان اللاعبون محمد صبحى وكريم عطا واحمد السيد قد تقدموا بشكاوى للحصول على مستحصاتهم المالية الخاصة بمواسم 2013 – 2014 – 2015 – 2016 وبالفعل اصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم قرارا باحقيقة اللاعبين فى الحصول على مستحقاتهم .

هذا وقد نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى انهاء 22 شكوى مقدمة ضد النادى من لاعبين سابقين بالنادى وقاموا بالتصالح مع اللاعبين كانوا قد تقدموا بهذه الشكاوى قبل تولى المجلس الحالى مهمة إدارة شئون النادى .
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