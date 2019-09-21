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إعلامي لبناني: السيسي زعيم يتعرض لأبشع أنواع حروب التشويه من الداخل والخارج

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
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إعلامي لبناني: السيسي زعيم يتعرض لأبشع أنواع حروب التشويه من الداخل والخارج
طارق أبو زينب
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أعرب الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، طارق أبو زينب، عن دعمه لمصر مؤكدا أنها مصر العروبة قائلا: "كل الحب للشعب المصري والدعم للحكومة المصرية وللرئيس السيسي".

وأضاف "أبو زينب"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، أن الرئيس السيسي زعيم عربي يتعرض لأبشع أنواع حروب التشويه والمؤامرات من دول وأجهزة وخلايا إرهابية في الداخل.

وتابع الإعلامي اللبناني أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهود ضخمة من أجل نهضة جمهورية مصر العربية، كما أنه تمكن من إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية. 

وأشار إلى أنه في زيارته الأخيرة لجمهورية مصر منذ فترة قصيرة شعر بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الظروف الحياتية لهم.
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