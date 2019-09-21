أمح الدولي يزف خبر سار لجماهير الأهلي بعد التتويج بالسوبر

عبر مشجع النادي الأهلي الشهير "أمح الدولي" ، عن سعادته بفوز الأهلي اليوم على الزمالك وبعث أمح برسالة الى جماهير القلعة الحمراء أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب أفيس البرتغالي الحالي والزمالك السابق سينضم للقلعة الحمراء خلال يناير المقبل قادمًا من الدوري البرتغالي.





وأشار "أمح" من ملعب برج العرب: أنا وكيل حسين الشحات وأحمد الشيخ ومحمود كهربا، والأخير سيتواجد في الأهلي خلال شهر يناير المقبل.





وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مٌشجع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.





وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين الأهلي بتقدم القلعة الحمراء بهدفين دون رد، في المباراة السادسة التي تجمع الفريقين ببطولة السوبر على مر التاريخ.





فيما جاء الشوط الثاني مُثير للغاية بعدما أضاف أجايي الهدف الثالث للأهلي والثاني له، ليعود الزمالك من بعيد ويسجل أولى أهدافه عن طريق محمود علاء عن طريق ركلة جزاء، ليعود محمود علاء ويضيف الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها أشرف بن شرقي ليشعل آخر ربع ساعة في المباراة، ولكن فشل الأبيض في تسجيل هدف التعديل من أجل اللجوء إلى ركلات الترجيح ليتوج الأهلي باللقب الـ11 في تاريخه.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من بطولات السوبر إلى رقم 11، ليحافظ على لقبه الذي تحصل عليه الموسم قبل الماضي على حساب المصري البورسعيدي بهدف لوليد أزارو.



