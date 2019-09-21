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شاهد.. عمرو أديب يعرض فيديو فاضح للمقاول محمد علي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:48 ص
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شاهد.. عمرو أديب يعرض فيديو فاضح للمقاول محمد علي
الفيديو
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للمقاول الهارب محمد علي وهو "سكران" في أحد الملاهي الليلية.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "عايزكم بس تشوفوا زعيم الثورة، عايز بس أقولكم الراجل ده بيفكر إزاي، وسلوكه عامل إزاي"، مضيفا ساخر: "عشان لما ينشر فيديو ويقولك أصل أنا عيني حمراء عشان عندي حساسية من الماية، بس مقالش أنهي نوع من المياه.. أصل عينه بس هى اللي حمراء".

وأضاف ساخرًا، "الراجل بيبص على القاعدة الشعبية.. طبعا أنتم عارفين القواعد الشعبية في أسبانيا عاملة إزاي، المعارضة دي فيها حاجة حلوة، الواحد يعيش حياته ويعارض.. ده زعيم الثورة، ولازم نعرف مزاج زعيم الثورة هل هو عنب، ولا واين، وفودكا".

وتابع، "محمد علي الإخوان المؤمنين ماشيين وراه، لو نتنياهو وهيهد البلد هيمشوا وراه.. محمد علي بيشرب شيشة بالليل عشان الصبح يتكلم مع الناس".

وتشن قنوات الإخوان حملة هجوم على مصر بهدف إضعافها، وتشكيك المصريين في كم الإنجازات التي تحدث، حيث ظهر المقاول الهارب محمد علي مؤخرًا في عدد من الفيديوهات المسيئة لمصر بهدف إثارة البلبلة والقلق في نفوس المصريين.

و حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المصريين من كم الشائعات والمؤامرات التي تتعرض لها مصر، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لديهم.
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