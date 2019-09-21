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"أديب" يكشف فضيحة لقناة الجزيرة "إعادة للي حصل في 25 يناير" (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
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أديب يكشف فضيحة لقناة الجزيرة إعادة للي حصل في 25 يناير (فيديو)
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داليا الحسين
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهد مفبركة من قناة "الجزيرة" القطرية تكشف ادعاءات وأكاذيب القناة حول ما اسمته مظاهرات في مصر، حيث تقوم بنقل نفس المشاهد على أنها من مناطق مختلف.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الجزيرة بتجيب نفس المكان وتقول عليه مرة ده ميدان التحرير، ومرة تانية المنصورة مع أنها نفس الصورة.. والناس تقعد تشير!".

وأشار إلى أن قناة الجزيرة أذاعت صورة تجمع فيها ثلاث صور لمكان واحد، وادعت أنها من القاهرة ودمياط والمنصورة"، معقبًا: "نفس المبنى موجود في التحرير والمنصورة!، ده إعادة للي حصل في 25 يناير.. أنا اللي بعرفه بقوله ولو كان فيه مليون بني آدم في الشارع كنت قولت ومفيش حاجة هتستخبى".

ووجه "الإعلامي" حديثه للشعب المصري قائلًا: "ترضوا بالكلام ده!.. وحتى الناس في الفيديو معاهم علم النادي الأهلي احتفالًا بفوز النادي بكأس السوبر".

يذكر أن الدولة المصرية تتعرض إلى حملة شرسة من الشائعات والأكاذيب أطلقتها قنوات الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا، لمحاولة بث الإحباط في نفوس المصريين، وللتغطية على حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة بكافة قطاعات الدولة.

ونوه عمرو أديب بأن الهارب أيمن نور وكل العاملين في قناتي مكملين والشرق التابعتين للتنظيم الإرهابي، يحاولون هدم مؤسسات الدولة، وينفذوا خطة قيادات تنظيم الإخوان.
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