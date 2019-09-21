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معتز عبد الفتاح: السيسي يشغل ثلاثة مواقع حاليا (فيديو)

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
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معتز عبد الفتاح: السيسي يشغل ثلاثة مواقع حاليا (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشغل ثلاث مواقع حاليًا، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس أكبر دولة في الشرق الأوسط، وحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يبدو اختياريًا.

وأشار "عبد الفتاح"، خلال حواره مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، إلى أن الشرق الأوسط يعاني من قوس أزمات، تجعل صوت العقل غائبًا في كثير من هذه النزاعات، لافتًا إلى أن مصر تمثل لغة التوازن، ومنطق العقل والحكمة، وتسعى للخروج من الأزمات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن قضايا القارة الإفريقية لا يمكن أن يتجاهلها رئيس الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن القارة الإفريقية نكبت بالاستعمار، والاستعمار نال منها كثيرًا، وأن الدول الاستعمارية عليها مسئولية تجاه هذه القارة، بالإضافة إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، مؤكدًا أن مصر مطالبة بأن يكون لها رأي واضح ورؤية في كيفية علاج هذه المشكلات.

وذكر أستاذ العلوم السياسية، أن الأمم المتحدة هي أشبه ببرلمان العالم، موضحًا أن الأمم المتحدة هي الجهة التشريعية التي تمتلك صلاحيات من قبيل أن تقول هذا صواب وهذا خطأ.

وأكد "عبد الفتاح"، أنه إذا كان هناك طريقة للتنسيق بين الدول لمكافحة الإرهاب سيكون خلال الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن معركة مصر ضد الإرهاب هي جزء من معركة العالم ضد الإرهاب.
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