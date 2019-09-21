اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 بعد ارتفاعها 2 جنيه للجرام
حققت
أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرار بعدما شهدت ارتفاعات طفيفة بداية خلال تعاملات أمس الجمعه بقيمة 2 جنيه في الجرام..
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة :
وسجل
سعر الذهب عيار 18 ليسجل584 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685 جنيهًا
للجرام، والذهب عيار 24 سعر 786 جنيه للجرام، وسجل
سعر الجنيه الذهب نحو 5480 جنيه..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون
مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
785 إلى 786
|
عيار 22
|
712 إلى 714
|
عيار 21
|
682 إلى 685
|
عيار 18
|
583 إلى 584
|
عيار 14
|
453 إلى 455
|
عيار 12
|
389 إلى 390
|
الاونصة
|
24.169 إلى 24.240
|
الجنيه الذهب
|
5,440 إلى 5,456
|
الكيلو
|
777.143 إلى 779.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
788.82
جنيه
|
48.30$
|
سعر الذهب عيار 22
|
723.09جنيه
|
44.27$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
690.23جنيه
|
42.26$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
591.62جنيه
|
36.22$
|
سعر الذهب عيار 14
|
460.15جنيه
|
28.17$
|
سعر الذهب عيار 12
|
394.41جنيه
|
24.15 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.81جنيه
|
18.11 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,532 جنيه
|
1,502 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,534 جنيه
|
337.58 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
788,816 جنيه
|
48,296 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه
مصري
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
13 سبتمبر
|
786.28
|
688.01
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
12 سبتمبر
|
790.50
|
691.70
|
592.88
|
461.47
|
395.25
|
11 سبتمبر
|
791.08
|
692.21
|
593.32
|
461.47
|
395.54
|
10 سبتمبر
|
786.26
|
687.99
|
589.70
|
458.65
|
393.1
|
9 سبتمبر
|
825.13
|
694.39
|
595.18
|
462.92
|
396.78
|
8 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
|
7 سبتمبر
|
792.12
|
693.12
|
594.10
|
462.07
|
396.06
اسعار الذهب عالميا
صعدت أسعار الذهب العالمية يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب
أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن
محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
و زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار
للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.
وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم
فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر
الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة
والصين.
واستأنف وفدان أمريكي وصيني على مستوى النواب المفاوضات التجارية
المباشرة للمرة الأولى في نحو شهرين يوم الخميس، ويسعيان إلى إرساء أساس لمحادثات
رفيعة المستوى تعقد في مطلع أكتوبر تشرين الأول.
وزادت أسعار الذهب حوالي 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفضل
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو
الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة
للمرة الثانية يوم الأربعاء للمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي لكنه أعطى إشارات
متباينة بشان خفض أسعار الفائدة مستقبلا.
أيضا يتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات في الشرق الأوسط في الوقت
الذي قالت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدي للتهديدات
الإيرانية في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642
دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى المستوى القياسي البالغ 1646.81
دولار.
وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.37 دولار للأوقية وربحت الفضة 0.9
بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية.
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