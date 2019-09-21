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اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 بعد ارتفاعها 2 جنيه للجرام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 بعد ارتفاعها 2 جنيه للجرام
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 حققت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرار بعدما شهدت ارتفاعات طفيفة بداية خلال تعاملات  أمس الجمعه بقيمة 2 جنيه في الجرام..

 

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة :

 

 وسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل584  جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 685  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 786  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5480  جنيه..

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية              

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

785 إلى 786

عيار 22 

712 إلى 714

عيار 21

682 إلى 685

عيار 18

583 إلى 584

عيار 14

453 إلى 455

عيار 12

389 إلى 390

الاونصة

24.169 إلى 24.240

الجنيه الذهب

5,440 إلى 5,456

الكيلو

777.143 إلى 779.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 788.82 جنيه     

 48.30$

سعر الذهب عيار 22

 723.09جنيه

 44.27$

اسعار الذهب عيار 21

690.23جنيه       

42.26$

اسعار الذهب عيار 18

 591.62جنيه

36.22$

سعر الذهب عيار 14

460.15جنيه

28.17$

سعر الذهب عيار 12

394.41جنيه

24.15 $

سعر الذهب عيار 9

295.81جنيه

18.11 $

اسعار أوقية الذهب

24,532 جنيه

1,502 $

اسعار جنيه الذهب

5,534 جنيه

337.58 $

اسعار كيلو الذهب

788,816 جنيه

48,296 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري                 

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

13 سبتمبر

786.28

688.01

589.72

458.66

393.14

12 سبتمبر

790.50

691.70

592.88

461.47

395.25

11 سبتمبر

791.08

692.21

593.32

461.47

395.54

10 سبتمبر

786.26

687.99

589.70

458.65

393.1

9 سبتمبر

825.13

694.39

595.18

462.92

396.78

8 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

7 سبتمبر

792.12

693.12

594.10

462.07

396.06

 

اسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب العالمية يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

و زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.

وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، في الوقت الذي أحجم فيه البنكان المركزيان في سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستأنف وفدان أمريكي وصيني على مستوى النواب المفاوضات التجارية المباشرة للمرة الأولى في نحو شهرين يوم الخميس، ويسعيان إلى إرساء أساس لمحادثات رفيعة المستوى تعقد في مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وزادت أسعار الذهب حوالي 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الأربعاء للمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي لكنه أعطى إشارات متباينة بشان خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

أيضا يتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات في الشرق الأوسط في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدي للتهديدات الإيرانية في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى المستوى القياسي البالغ 1646.81 دولار.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.37 دولار للأوقية وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية.

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