اسعار الدولار اليوم السبت 21-9-2019.. عقب خسارتة 25 قرشًا

اسعار الدولار اليوم

سجلت اسعار الدولار، اليوم السبت، استقرار خلال التعاملات الصباحية بعدما شهدت تراجعات كبيرة منذ تعاملات شهر سبتمبر، بلغت نحو 25 قرشًا خلال 20 يومُا الماضية.

دولار يخسر 14 قرشًا بالبنك المركزي لأسبوع الماضي:

وكشفت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي أنه حقق خسائر بقيمة 14 قرشًا في تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى مستويات 16.24 جنيه للشراء ونحو 16.34 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الحالي مقارنة بنحو 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع الأسبوع الماضي، وبذلك يكون الدولار خسر نحو 20 قرشًا أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر.

أسعار الدولار بباقي البنوك

وبلغ سعر الدولار نهاية هذا الأسبوع 16.51 جنيه للشراء ونحو 16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الأسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلى اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي بنك البركة وبنك مصر وبنك عودة سجل سعر 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

تراجعات الدولار :

و يشهد الدولار ترجعات كبيرة مقابل الجنبه منذ 2019، مع تحسن استثمارات الأجانب في أدوات الدين والتى وصلت إلى نحو 18 مليار دولار نهاية أغسطس، وجائت خسائر الدولار ايضًا أمام الجنيه هذا الأسبوع مع قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مؤية وهو ما جعل الأقبال عليه ضعيف.

اقبال كبير على الجنيه وبيع الدولار :

وقال عدد كبير من المتعاملون بالأسواق السوداء، إن هناك اقبال كبير من الموطنون على التنازل عن الدولار أمام الجنيه لتراجع الفائدة عليه.

وأضاف صاحب صرافة في الدقي، إن العديد من الموطنون أصبحو يفضلو شراء الجنيه عن الدولار نظرا للعائد علية وهو ما دفع الدولار للتراجع خلال الفترى الماضيه.